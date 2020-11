Kevin De Bruyne: “Lukaku onmisbaar? Hij is heel belangrijk, maar statistieken bij Rode Duivels geven vertekend beeld”

Rode DuivelsDe Rode Duivels nemen het morgen op tegen Engeland. “Het wordt niet makkelijk”, weet Kevin De Bruyne. “Een gelijkspel zou voor ons een goed resultaat zijn, want dan hebben we nog alles in eigen handen.”

Vorige maand won Engeland op Wembley met 2-1 van de Rode Duivels. “Of we iets moeten goedmaken? Neen, we speelden toen geen slechte match”, aldus De Bruyne. “We gaven weinig weg, maar slikten wel twee knullige tegendoelpunten. We hadden misschien zelf meer moeten creëren, maar voor de rest was de match wel oké.”

De Rode Duivels tellen twee punten meer dan Engeland. “Ik denk dat ze ondanks die achterstand niet slecht gezind zouden zijn met een punt. Wij moeten nog tegen Denemarken spelen, zij tegen IJsland. Ook voor ons zou een punt geen slecht resultaat zijn, want dan hebben we nog alles in eigen handen. Maar we gaan uiteraard voor de drie punten.”

Romelu Lukaku is onzeker voor morgen. Is ‘Big Rom’ onmisbaar voor de Belgen? “Hij is heel belangrijk. Al geven statistieken bij de nationale ploeg een vertekend beeld. Dat is voor mij ook zo. Omdat de moeilijkheidsgraad gewoon veel lager is. Romelu is in elk geval een topspits. En dat zal hij blijven tot het eind van zijn carrière.”

Zoekt De Bruyne nog naar zijn beste vorm? “Neen”, was hij duidelijk. “Ik probeer zo constant mogelijk te spelen. Die gemiste penalty tegen Liverpool zat een paar minuten in mijn hoofd. Iedereen kan een strafschop missen. Vijf centimeter meer naar rechts, en dan was die perfect.”

Lees ook: