Kevin De Bruyne laat toekomst na Qatar open: “Ik had mentaal en fysiek geen rust na het EK”

Kevin De Bruyne kende een moeilijke seizoenstart. Dat mag onder meer blijken uit het feit dat hij minder assists aflevert dan we van hem gewoon zijn. “Het gaat om fases”, zegt De Bruyne. “Het begin van het seizoen was lastig. Ik heb minder gespeeld dan anders, ik was ook minder in vorm. Maar dat ik minder assists had, lag ook niet altijd aan mij. Soms maken de spitsen mijn passes niet af. Dat zal niet alleen aan de spitsen liggen, maar ook aan mij. Er zijn momenten dat spitsen iets ongelooflijks doen, maar soms worden passes ook niet binnengetrapt. Dat gebeurt ook in een seizoen waarin ik veel assists geef.”

Kevin De Bruyne geeft toe dat hij misschien te snel teruggekeerd is, na zijn enkelblessure tegen Portugal. Tegen Italië speelde hij met infiltraties. “Daar kijk ik nu anders tegenaan dan voor de match”, zegt De Bruyne. “Ik ben van het EK teruggekomen met veel pijn in de enkel. Ik had drie weken vakantie, waarin je normaal tot rust moet komen. Maar na één week was die enkel zo dik, dat ik al bezig moest zijn met hoe ik twee weken later aan de voorbereiding zou beginnen. Daardoor had ik mentaal geen rust en uiteindelijk ook fysiek niet. Dat zorgde ervoor dat ik nog een tijd out was. Nu valt het goed mee, ik ben weer elke dag beschikbaar.”

Volledig scherm © Photo News

De Bruyne blijft ambitieus. “Ik wil nog altijd het hoogste bereiken”, zegt hij. “Onze derde plaats op het WK was tot nu toe het hoogste, maar ik wil nog een stap hoger. Alleen is het moeilijk te zeggen wat dat precies is.”

Of hij na het WK in Qatar nog door wil gaan, laat De Bruyne in het midden. “Het zal ervan afhangen hoe ik mij voel als speler. Of ik nog zin zal hebben om altijd te spelen. Als voetballer heb je ook tijd nodig om te rusten. Het is moeilijk om daar nu iets over te zeggen. Als jonge speler is dat anders, maar ik ben al 30, het gaat snel. Ik weet hoe mijn lichaam is. We zullen zien.”