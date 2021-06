Keuze voor Jason Denayer draait na 99 seconden al verkeerd uit: verdediger blundert in uitvoetballen

En dan te zeggen dat Martínez net voor Denayer had gekozen omdat hij het in de twee recente Nations League-partijen tegen Denemarken zo goed deed. 0-2 werd het toen in Kopenhagen, met een goal van Denayer nota bene, en 4-2 in Leuven. “Het is een goeie gelegenheid voor Denayer, die al twee keer tegen hen heeft gespeeld en dus weet wat er komt - een beetje zoals bij Boyata tegen de Russen", zo verklaarde Martínez zijn wedstrijdspecifieke keuze voor Denayer even voor de partij.