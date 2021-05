KBVB lanceert eigen ‘#DEVILTIME-song’: “Extra sfeer creëren tijdens wedstrijden en bij elk doelpunt”

HLN Drive Deze luxe SUV’s zijn het meest en minst betrouw­baar: Range Rover Sport onderaan de ladder

26 mei Steeds minder automerken zien nog brood in de lage, luxueuze auto’s met lange wielbasis, zoals limousines. Eerder investeren ze in “hogere luxe”, comfortabel uitgeruste SUV’s, zeg maar. Maar ook die duurdere modellen zijn niet altijd even betrouwbaar. Het Britse WhatCar zocht uit welke SUV’s je kan vertrouwen en welke niet. HLN Drive doorspitte de resultaten.