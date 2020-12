KBVB gaat op zoek naar hét ultieme voetbalicoon uit de Belgische geschiedenis: breng ook zélf uw stem uit

Belgische voetbal­bond start eigen podcastka­naal: “Nieuwe ontdekkin­gen doen in onze voetbalge­schie­de­nis”

26 november De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) lanceert vandaag/donderdag haar eigen podcastkanaal RBFA Talks. “Het geeft ons de mogelijkheid een aantal onderwerpen in de diepte aan te snijden. Hiermee kunnen we in de breedst mogelijke zin aan voetbaleducatie doen voor een divers, maar in sport en voetbal geïnteresseerd publiek”, zegt Manu Leroy, Director Marketing & Communication van de KBVB.