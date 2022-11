Kat Kerkhofs merkt niets van spanningen bij Rode Duivels: “De barbecue was awkward, maar ze zijn allemaal superlief voor elkaar”

KIJK. Kat en Ciro supporteren voor Rode Duivels

Steeds meer signalen wijzen er op dat er spanningen zijn in de spelersgroep. Er vielen immers enkele opvallende uitspraken te noteren. Eden Hazard verkondigde zaterdag onomwonden dat de verdediging te traag was, waarna Jan Vertonghen na het duel tegen Marokko, waarin de Belgen niet tot scoren kwamen, suggereerde dat misschien ook de aanvallers te traag waren. En dan is er nog het opmerkelijke interview van Kevin De Bruyne bij The Guardian, waarin hij verkondigde dat de Duivels “te oud” zijn om nog mee te doen voor de prijzen.

“Superlief voor elkaar”

De Rode Duivels werden na hun nederlaag tegen Marokko naar het spelershotel gebracht, waar een grote barbecue op hen wachtte. Ook Kat Kerkhofs was daar aanwezig. “Dat was echt awkward”, vertelde de echtgenote van Dries Mertens in de podcast MIDMID MONDIAL. De spelers waren logischerwijs nog heel ontgoocheld. “Maar ik vond het wel raar om te lezen dat er spanningen zijn binnen de groep. De ochtend nadien zei iedereen dag tegen elkaar met een kus. Ze doen dat allemaal. Dus ik vind dat ze allemaal superlief zijn voor elkaar.”

Kat Kerkhofs was eerder van de partij tijdens België-Marokko in het Al Thumama Stadium. Ze zat met zoontje Ciro Mertens op de schoot, vlak boven de dug-out van de Rode Duivels. Dat had Dries Mertens natuurlijk snel in de gaten. Geweldige beelden.

Opvallend was ook de uitrusting van Kat Kerkhofs en Ciro. Zij in het omstreden witte uitshirt van de Rode Duivels met regenboogkleuren en Tomorrowland-logo, met daarbovenop nog eens een speciale print ‘hashtag One Love’ in het zwart op de borst. Een boodschap die ook Ciro toonde.

