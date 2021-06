Kaartentrekker en straks met pensioen: Spaanse topref fluit duel tussen Rode Duivels en Rusland

Rode DuivelsAan de scheidsrechter zou het in principe niet mogen liggen. De 44-jarige Spanjaard Antonio Mateu Lahoz leidt vanavond het duel tussen de Rode Duivels en Rusland in goede banen. En hij is niet de eerste de beste.

De inmiddels 44-jarige Antonio Mateu Lahoz begon zijn scheidsrechterscarrière in 2008, in La Liga. Drie jaar later kwam hij op het internationale toneel terecht. Nadien groeide hij uit tot misschien wel de beste Spaanse spelleider. Zo gidste hij dit seizoen zes Champions League-matchen in goede banen, waaronder de finale van het kampioenenbal.

Lahoz was dus ook de man die het tijdens de CL-finale naliet om Antonio Rüdiger te bestraffen met de uitsluiting na zijn charge op Kevin De Bruyne. Na afloop (Chelsea won met 1-0) stond de Spanjaard met tranen in de ogen het publiek te groeten. Een opmerkelijk moment. Twee dagen later raakte bekend waarom hij zo geëmotioneerd was: Lahoz kondigde namelijk zijn afscheid aan als scheidsrechter.

Volledig scherm © AFP

Het EK wordt zijn laatste opdracht. Met vanavond België-Rusland als eerste partij. Voor de Rode Duivels is Lahoz alvast geen onbekende. In oktober 2018 was hij de spelleider in de Nations League-wedstrijd tussen België en Zwitserland, in Brussel. De Rode Duivels trokken toen met 2-1 aan het langste eind.

Kaartentrekker

Lahoz levert vaak vlekkeloze prestaties op het veld. Maar toch is hij soms een controversieel figuur. De Spanjaard heeft nu eenmaal een aparte stijl - hij praat constant met de spelers en staat zo geregeld zélf in de belangstelling. En dat wordt niet door iedereen geapprecieerd. Pep Guardiola ging drie jaar geleden tekeer tegen de Spanjaard, waarna de City-coach in de tribune belandde.

Maar ondanks het feit dat hij voortdurend communiceert met de spelers, trekt hij ook heel wat kaarten. Zo haalde hij in zijn 428 profmatchen maar liefst 1.986 keer een geel kartonnetje uit zijn bovenzak. Een gemiddelde van 4,6 gele kaarten per wedstrijd. Opletten dus, voor de Duivels. Al geeft hij minder snel een rode kaart: gemiddeld één keer per vijf partijen.

Volledig scherm © Pool via REUTERS