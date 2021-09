Jubilaris én scorende Lukaku in de bloemetjes gezet: “Nu wil ik trofeeën winnen”

Romelu Lukaku trad vanavond toe tot een select clubje. ‘Big Rom’ speelde tegen Tsjechië zijn 100ste interland voor de Rode Duivels. Lukaku noemde zijn jubileum zaterdag op de persconferentie ‘zeer speciaal’. “Honderd caps is toch iets bijzonders. Je laat op die manier zien aan de nieuwe generatie dat het een eer is om voor de nationale ploeg te spelen. Maar ook dat we het niet als vanzelfsprekend opnemen. We willen België op de wereldkaart zetten.” Lukaku luisterde zijn jubileum op met de 1-0, zijn 67ste (!) goal voor de Rode Duivels, die uiteindelijk met 3-0 wonnen.

Lukaku pakte - met voorbedachte rade - een late gele kaart en mist zo de wedstrijd tegen Wit-Rusland van aanstaande woensdag. “Ik wou mijn verdedigende kwaliteiten tonen”, zei de spits van Chelsea al lachend na de wedstrijd. “We hebben gewonnen, drie goals gemaakt en geen tegendoelpunten geslikt. We mogen zeker en vast tevreden zijn. Iedereen was op niveau. We kwamen wel niet scherp uit kleedkamer. De redding van Thibaut (Courtois, red.) maakte ons wakker. 2-0 is de meest gevaarlijke score in het voetbal.” Wat is het volgende dat Lukaku van zijn lijstje wil schrappen? “Ik wil trofeeën winnen.”