Jonge Duivels, die groepsgesprek hadden na opdoffer tegen Georgië, moeten rekening houden met oude bekende bij Portugal

Jacky Mathijssen gunde ons zondagochtend een blik in zijn nachtelijke hersenspinsels.

“Vannacht heb ik onze match nog eens in m’n hoofd afgespeeld. ‘Hoeveel ploegen kunnen écht gedisciplineerd, sec voetballen bij een voorsprong?’, vroeg ik me af. Dan kom je automatisch bij de Europese toppers uit. Clubs meestal, weinig landen. 1-0 maken en zeggen ‘Het is voor ons’. De Rode Duivels hebben zich ook al een paar keer laten verrassen, en ook voor ons was dit niet de eerste keer. Zo ver zijn wij nog niet.”

Het is eens wat anders dan schaapjes tellen. We kunnen ons wel inbeelden dat er in een aantal kamers van de Holiday Inn in Tbilisi tot in de vroege uurtjes gepiekerd werd, zaterdagnacht. Dat België een dubbele voorsprong te grabbel gooide kwam zwaar binnen, kon je op veel gezichten aflezen. Een zwalpend gastland kreeg eigenlijk niets klaar voor rust, maar trof erna wel nog twee keer raak.

Groepsgesprek

’s Ochtends vatte Mathijssen de koe bij de horens. Een groepsgesprek, waarin hij benadrukte dat gedane zaken geen keer nemen. Een nieuwe dag met nieuwe kansen dringt zich op. “De spelers hoeven niet te vergeten wat er gebeurd is”, legde hij nog uit. “Na de match stak ik zelf ook niet weg dat ik het er erg moeilijk mee had, maar er komt een moment dat je dat achter je moet laten.”

En dat moment moet er snel komen, want morgen is het alles of niks tegen Portugal. Verwacht u aan een stugge tegenstander, meer dan een ploeg die sprankelend voetbal serveert. Portugal is één van die landen waar Mathijssen ’s nachts van wakker lag. Discipline wordt er hoog in het vaandel gedragen, zeker in een ploeg die niet de grootste sterren huisvest. Fábio Silva (ex-Anderlecht) klinkt u wellicht nog het bekendst in de oren. Dat ze tegen gastland Georgië geen doelpunt gemaakt kregen, wil wel wat zeggen. Tegen Nederland stonden ze lange tijd voor, maar eigenlijk zonder echt goed te voetballen. Sluwe vossen, die Portugezen.

Portugese cultuur

“Het is geen toeval dat Portugal in alle jeugdcategorieën, en ook hun eerste elftal, heel goed zijn in resultaatgericht voetbal”, weet ook de Belgische coach. “In hun cultuur vind je dat misschien meer terug. Dat is een bepaalde mindset die historisch ver teruggaat. Maar je mag onze opleiding wat dat betreft niet bekritiseren, want er zijn op korte termijn grote stappen gezet naar een fantastisch opleidingsmodel. Langzaam maar zeker hebben wij onze cultuur avontuurlijker gemaakt. Het volgende werkpuntje is om dat te behouden, maar tegelijk ook meer discipline in te bouwen in al dat aanvallend geweld. Op zoek gaan naar die derde goal, máár tegelijkertijd ook zekerheden hebben.”

“We hoopten allemaal misschien dat we op dit moment al in een beter scenario zouden zitten, maar het tegendeel is waar”, gaat Mathijssen nog verder. “Nu krijgen we een wedstrijd die nooit op een gelijkspel mag eindigen. Het wordt zaak om in de wedstrijd te blijven, net zoals zaterdag naar een gunstige positie toe te werken en gaandeweg te kijken of er nog moet worden geschakeld. Die match is al maandenlang voorbereid, maar de situatie die zich hier voordoet kon niemand voorspellen.”

Winst betekent kwartfinales, een nederlaag is alleen goed voor een enkeltje richting Zaventem. En rekenen op verlies van Nederland tegen Georgië? Sja...

