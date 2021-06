Johan Gerets - zoon van - moet Rode Duivels mee behoeden voor blessures: “Witsel is mentaal gruwelijk sterk, Tielemans moet ik soms intomen”

Zo vader, zo zoon dus. Althans toch een beetje. 3 WK’s en 1 EK speelde Eric Gerets. En nu mag ook z’n zoon Johan naar een Europees kampioenschap. “Het al-ler-laat-ste dat in mijn hoofd opkwam toen ik dat ene jaar bij FC Dender in eerste klasse speelde”, lacht-ie. “En met wat ik na m’n voetbalcarrière ging doen, was ik op dat moment nog niet bezig. Ik studeerde voor leerkracht LO - Engels. Iets wat ik ook even gedaan heb. Maar het onderwijs bracht niet wat ik wou. Kijk, als personal coach werk je met mensen die graag bij je komen, die er zelfs voor betalen. Terwijl in het onderwijs sommige kinderen het helemaal niet leuk vinden om die gym binnen te stappen. Ik gaf nochtans graag les op school, maar het bezorgde me niet de kick die ik nodig had om goed te kunnen functioneren.”