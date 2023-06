Jérémy Doku klaar om zijn stempel te drukken na ontgoochelende WK-ervaring: “Dat ik daar maar 18 minuten kreeg, ligt op mijn maag”

KIJK. Doku: “Ik ben klaar om mijn stempel te drukken”

Doku heeft in zijn hoofd mentaal een knop omgedraaid, was zijn boodschap aan de media toen het ging over zijn blessuregevoeligheid. Zijn potentieel bij Rennes en de Rode Duivels kon hij daardoor lange tijd niet ten volle ontplooien en dat zorgde voor frustraties. “Ik ben een explosief type”, zegt Doku. “Met mijn profiel van veel sprintjes en dribbels heb ik wat meer kans op blessures. En dan begin je na te denken op het veld. Maar dat mag je ook niet doen. Ik mag niet bang zijn dat ik iets zal scheuren als ik mijn explosiviteit gebruik. Dat is niet goed. Ik heb geleerd mezelf niet te veel vragen te stellen. Als ik speel zoals ik vroeger in het park speelde met mijn vrienden, dan ben ik de echte Jérémy.”

Hout vasthouden, maar in de tweede helft van afgelopen seizoen bleef Doku zo goed als blessurevrij en toonde hij waarom Rennes in 2020 liefst 27 miljoen euro aan Anderlecht betaald had om het toptalent te halen. Doku etaleerde de laatste maanden een bloedvorm en was met zes goals en twee assists vaak beslissend. Zijn vorm kan hem in deze zomermercato zelfs tot een transfertarget maken voor nog grotere clubs. Zijn marktwaarde steeg al navenant zijn explosiviteit en staat op 50 miljoen euro geschat. “50 miljoen euro, dat is een mooi bedrag”, lacht Doku. “In voetbal kan het snel gaan. Niks is zeker, ik kan bij Rennes blijven of misschien niet.”

Volledig scherm © BELGA

Maar nu wil Doku eerst focussen op de Rode Duivels. Met Domenico Tedesco als nieuwe bondscoach begint hij weer wat van een blanke lei. “Ik zag hem al eens in maart, maar nu is het de eerste keer dat ik fit kan spelen. Ik denk dat hij me graag heeft en zijn manier van spelen staat me aan.” Doku ziet zijn polyvalentie op de flank als een voordeel: “Links of rechts, het maakt me niet uit. Ik heb liever links omdat ik daar speelde sinds ik klein was en meer gewoontes heb, maar bij Rennes speel ik op rechts. Het maakt me niet uit.”

De honger om zich te tonen is groot, benadrukt Doku. Dat staat niet los van de ontgoochelende WK-ervaring. Doku raakte na lang blessureleed nog in extremis fit, maar mocht alleen de laatste 18 minuten tegen Kroatië invallen. Doku bracht toen meteen leven in de brouwerij. Het bleef evenwel 0-0 en België moest het toernooi al na de groepsfase verlaten. Of dat nog op zijn maag ligt, dat hij maar achttien minuten aan de bak kwam? “Ja, echt wel”, zegt Doku. “Ik wou daar mooie dingen doen. Ik heb in de eerste twee WK-matchen geen minuten gehad en had veel honger in de derde wedstrijd. Ik was goed ingevallen, maar zo eindigen was jammer.” Niet dat Doku verbitterd terugkijkt op de vorige bondscoach Roberto Martinez: “Neen, daar ben ik over. Dat is afgesloten. Misschien heb ik me niet genoeg getoond, dat kan zijn. Maar ik ben er niet bitter door. Roberto gaf me ook de eerste kans als ik achttien jaar oud was. Daar ben ik dankbaar voor.”

Doku hoopt nu wel dat hij onder Tedesco meer kansen zal krijgen om zich waardevol te maken voor de Rode Duivels: “Als ik gespeeld heb, heb ik altijd getoond dat ik er klaar voor was. Nu ben ik klaar om mijn stempel te drukken.”

Volledig scherm © BELGA