Jérémy Doku, dribbelkoning der Belgen: “Mijn eerste training bij Anderlecht? Iedereen was in shock”

Rode DuivelsThe only way is up voor Jérémy Doku (18). Een open babbel met de zelfbewuste Rode Duivel van Stade Rennais. “Ik ben de beste dribbelaar van de Ligue 1. Niet slecht in een competitie met Neymar en Mbappé, hé.”