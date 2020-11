Jelle Schelstraete, de onbekende rechterhand van de bondscoach: “Na twee jaar zien of ik klaar ben om TD te worden”

Jelle Schelstraete volgde twaalf jaar geleden een opleiding sportmanagement in Brugge, waarna hij een stageplaats bij Club Brugge aangeboden kreeg. Schelstraete paste evenwel: “Het ging om het communitydepartement van Club, wat niet echt mijn droomjob was. Ik ben dan bij de voetbalbond beland, onder Michel Sablon, waarna mijn profs wisten: ‘Jelle is into jeugdopleiding’. Toen KV Kortrijk voor zoiets de school polste, ben ik in beeld gekomen.” Hij was toen… 21.