Jean-Marie Pfaff kiest zijn beste Rode Duivels-elftal ooit: “Ludo Coeck stopte Maradona af als een held”

Genie

“Op het middenveld zet ik Van Moer: hij toonde wat karakter is en was bovendien ook hét talent. Daarnaast kies ik voor Ludo Coeck, en niet alleen voor zijn lach. Hij was zo goed, ondanks de vele kwetsuren waarmee hij te kampen kreeg. In 1982 hadden we zonder Ludo wellicht verloren tegen Argentinië (openingsmatch op het WK, red.) – daar heeft-ie Maradona afgestopt als een ware held. Coeck liep overal op een veld, een écht voorbeeld. Kevin De Bruyne vervolledigt het middenveld – iemand die een Gouden Bal verdient. Internationale wereldklasse, een genie op het veld. Eden Hazard is van hetzelfde niveau. Samen met Lukaku, heel sterk voorin. Allemaal spelers die in Europa aan de top spelen en die wij in onze rangen hebben. Dat was in onze tijd toch anders. Jan Ceulemans ten slotte heeft altijd een plaats in mijn ploeg en in mijn hart. Een goeie ploegspeler, heel sociaal en met een groot hart.”