“Je bent geen top van de wereld meer”: Jan Mulder, die ook dé grote reden aanwijst, over vijfde opeenvolgende nederlaag tegen land uit top tien

Dit jaar uit (1-0) en thuis tegen Nederland (1-4), vorig jaar in de Final Four van de Nations League tegen Italië (2-1) en daarvoor Frankrijk (2-3) en in de kwartfinale van het EK opnieuw Italië (2-1). Dat maakt vijf wedstrijden tegen toplanden, vijf nederlagen. Geen leuke statistiek. “Je moet altijd hoop houden, maar het zegt natuurlijk wel iets”, reageerde analist Jan Mulder in de studio bij Maarten Breckx. “We zijn geen top van de wereld meer. België is heel lang nummer één op de FIFA-ranking geweest - dat was natuurlijk niet helemaal serieus. Je dacht altijd wel dat Brazilië, Frankrijk, Argentinië,... meer ervaring hebben, ze hebben al eens een wereldtitel gewonnen. Het zegt wel iets, die statistiek.”

“De grote aderlating bij de Gouden Generatie is toch Hazard”, ging Mulder verder. “Die is niet meer Eden Hazard. Hij kan nog tien jaar meespelen, maar hij is geen wereldklassespeler meer. Dat is bij landen als België en Nederland te merken, als zo’n grootheid wegvalt.”

“Geld terug!”: Jan Mulder ergerde zich al tijdens de rust

Tijdens de rust was Mulder al hard voor de Duivels: “Abominabel, wat deze heren op een voetbalveld presteren.” In niets leek Nederland - België in de eerste helft op iets van een ‘Derby der Lage Landen’ uit de oude doos. Nauwelijks kansen, nauwelijks tempo, geen opwinding.

Jan Mulder: “Ik heb maar één manier om deze voorstelling van zwaar betaalde voetbalprofs onder woorden te brengen: ‘geld terug!’ Die 50.000 mensen in het stadion, wij hier, wij moeten zwaar gecompenseerd worden. Dit is toch onverdraaglijk saai gedoe. Onwaarschijnlijk. Heb je nou zin in een partijtje voetbal of niet? Het is een gedeelte onkunde... ach, ik weet niet wat het nog is. Niemand is op zijn niveau. Waarom niet iets meer, waarom geen tempootje hoger, om te tonen dat je toch nog wil?”

Tot overmaat van Belgische ramp scoorde Oranje in de tweede helft via Virgil van Dijk, zodat de Duivels een hoogst onnodige nederlaag opliepen.

Nederland - België 1-0: