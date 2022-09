Jason Denayer heeft een ploeg gevonden: Rode Duivel trekt naar Shabab Al Ahli, een club uit Dubai

Een vechtscheiding is nooit mooi om te zien. Ook niet in het voetbal. Jason Denayer vertrok afgelopen zomer met ruzie bij Olympique Lyon. De Fransen openbaarden daarop het contractvoorstel dat ze deden aan de Belgische centrale verdediger: 380.000 euro bruto per maand.

Denayer had dat geweigerd. Lyon, vond hij, had te veel spelletjes gespeeld. In zijn laatste maanden in Frankrijk degradeerde de clubleiding hem naar de B-ploeg. Verplaatsingen van zes uur op de bus, om geen minuut te spelen. Een poging van de Franse club om hem met het mes op de keel een nieuw contract te laten tekenen.

Dat soort mind games hebben een omgekeerd effect op Denayer. Een koppigaard, altijd al geweest. Toen hij als 11-jarige ging testen op Anderlecht, kreeg hij te weinig passes en besloot hij terug te keren naar zijn plaatselijke jeugdclub Ganshoren.

Interesse

In de lente werd er nog gefluisterd over interesse van subtoppers en middenmoters uit de Europese grote competities. Celta de Vigo, Torino, Fulham. Denayer zette zijn voet op de rem. Vaak met een vage argumentatie. Wie hem kent, kan alleen maar vermoeden dat Denayer het groter ziet en voor de prijzen wil spelen. Het ging niet alleen maar over het geld. Voor de bijna 3,5 miljoen euro netto zonder bonussen die er voor hem klaarlag bij het Saudische Al-Nasr haalde hij ook z’n neus op. Al hadden enkele goudzoekers in z’n omgeving dat liever anders gezien. Maar nu heeft hij dus toch een nieuwe club gevonden. Denayer trekt tot het einde van het jaar naar Shabab Al Ahli, een club uit Dubai.

