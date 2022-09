Jason Denayer heeft een ploeg gevonden: Rode Duivel tekent bij Shabab Al Ahli, een club uit Dubai

De week bij de Rode Duivels heeft Denayer doen inzien dat hij niet meer te kieskeurig kon zijn. Zonder WK zou hij helemaal in de vergeethoek kunnen belanden. “Jason zal niet mee naar het WK gaan als hij niet speelt”, had bondscoach Martinez gewaarschuwd. Ook in de onderlinge gesprekken tussen de bondscoach en de verdediger heeft Martinez erop gehamerd dat het zowel voor de Duivels als voor Denayer een must is dat de verdediger op korte termijn zou spelen. Zijn entourage vond een oplossing in de vorm van Shabab Al Ahli uit de Verenigde Arabische Emiraten. Niet zomaar ‘de woestijn’, maar Dubai, waar de levensomstandigheden ideaal zijn.

Of de overstap van Denayer zal volstaan om in de definitieve selectie van Roberto Martinez te zitten, valt nog af te wachten. Dubai is Europa niet - de Verenigde Arabische Emiraten hebben niet de meest uitdagende competitie. Op sportief vlak lang niet de uitdaging die Denayer dacht aan te kunnen. Shabab Al Ahli is wel één van de grootste clubs in het Midden-Oosten. En de verdediger zal er in principe wel wedstrijdritme kunnen opdoen in oktober en november.