Jan Vertonghen: “We waren onherkenbaar in eerste helft”

“Het was veel te weinig”, reageerde Vertonghen bij Sporza. “Zowel verdedigend als aanvallend. Of het schrikken was? Goh, we wisten dat Denemarken een heel sterk elftal is. Dat hadden we al gemerkt in vorige confrontaties. Ze speelden nu ook een ander systeem en waren heel enthousiast. Daar hadden we het moeilijk mee. We hebben er te weinig tegenover gezet in de eerste helft. Tactisch waren we niet verrast, maar het was wel aanpassen voor de defensie.”