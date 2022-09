Jan Vertonghen schat kansen van Rode Duivels op WK in: “Argentinië en Brazilië zijn grote favorieten, wij zitten in categorie er net onder”

Donderdag speelt België in de Nations League tegen Wales. Zondag is Nederland aan de beurt. Hoe belangrijk zijn die duels volgens Vertonghen met het oog op Qatar? “Belangrijk. Heel belangrijk zelfs, omdat je door de onbegrijpelijke en dramatische timing - een ‘geweldige’ beslissing van de FIFA - geen normale voorbereiding hebt op het WK. Als dat WK in de zomer valt, heb je tijd om fysiek te herstellen en te rusten of net jongens speelminuten te gunnen. Dat is nu niet. Daarom zijn de matchen in de Nations League eigenlijk een voorbereiding op het WK. Terwijl het óók belangrijke wedstrijden op zích zouden moeten doen. De Nations League is een trofee. Misschien heeft het nu nog niet die waarde. Maar de Conference League had die ook niet, tot Mourinho hem won.”