Jan Vertonghen praat voor het eerst na de pijnlijke exit op het EK: “Wij zijn geen verloren generatie”

Rode DuivelsAls de recordinternational spreekt, dan luisteren wij. Jan Vertonghen (34) over het mislukte EK, Benfica en zijn toekomst bij de Rode Duivels. Sterke Jan, het woord is aan jou. “Ik wil zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau voetballen en daar hoort de nationale ploeg nog altijd bij.”

Jan, je speelde dit weekend negentig minuten. Ben je helemaal verlost van die spierblessure?

Vertonghen: (lachje) “Ja, ik heb het overleefd. Twee weken geleden geraakte ik geblesseerd aan mijn dij en zou ik drie tot vier weken out zijn. Maar de revalidatie ging vlot, waardoor ik in de play-offs van de Champions League tegen PSV kon spelen. Al was dat nog kantje boordje. Gelijk welke andere wedstrijd had ik nooit gespeeld, omdat er nog steeds een risico op herval was. Maar uiteindelijk heb ik het toch gedaan en hebben we ons gekwalificeerd.”

Jan, je hebt 131 caps op je naam staan. Hoe groot is de honger naar nóg meer?

“Ik speel het liefst van al élke wedstrijd met de Rode Duivels en dat weet de coach ook, natuurlijk neemt hij de beslissing. Dit zijn drie belangrijke wedstrijden voor ons en wij willen die rechtstreekse kwalificatie voor het WK in Qatar zo snel mogelijk veilig stellen.”

Quote We zijn met een duidelijke doelstel­ling aan het EK begonnen en die hebben we niet gehaald Jan Vertonghen

Is enkel een 9 op 9 goed genoeg tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland?

“Dat is in elk geval het doel, maar 7 op 9 is geen ramp. Wij moeten elke wedstrijd gaan om te winnen en ook al zijn het op papier niet de meest sexy tegenstanders, het zijn wel belangrijke wedstrijden.”

Er komen alsmaar meer jonge spelers bij. Hoe sta jij daar tegenover? Zie jij ze als concurrentie of zie jij het ook als jouw rol om hen beter te maken?

“Ik zie ze niet als concurrenten, in die zin dat wij gewoon allemaal hetzelfde doel nastreven. Vanheusden, Delcroix, Denayer, Mechele... Die gasten in de verdediging wil ik zeker ook graag helpen. We zitten bij de Rode Duivels al vrij lang met dezelfde kern, dus het is goed dat er vers bloed bijkomt. Ik ben hier om te spelen, maar zeker ook om te helpen.”

Ben jij het er eigenlijk mee eens dat we moeten verjongen?

“De nationale ploeg heeft goede spelers nodig. En als de jonge gasten beter zijn dan de ‘anciens’, dan moeten die spelen. Maar voor elke nieuwe speler die je opstelt, moet er ook één uit. Vertel mij maar wie eruit moet, zo makkelijk is dat niet.”

Het is exact 59 dagen geleden dat we eruit gingen tegen Italië op het EK. Is die uitschakeling verteerd of doet het nog steeds pijn?

“Het doet nog altijd pijn. We zijn met een duidelijke doelstelling aan het EK begonnen en die doelstelling hebben we niet gehaald.”

Heb je voor jezelf naar verklaringen gezocht waarom het is fout gelopen?

“Mijn analyse is dat we tegen Italië alwéér tegen het beste land op het toernooi zijn gevallen. Net als in 2018 tegen Frankrijk. Italië was gewoon een heel goede ploeg, zowel aanvallend als verdedigend. Natuurlijk hadden we hen moeten kloppen om onze doelstelling te bereiken. We misten de weinige kansen die we kregen en achteraan liepen er een aantal dingen fout die op zo’n momenten niet fout mógen gaan. Het is dan jammer dat er geen terugwedstrijd is of iets dergelijks. Het is gewoon één kans, alles of niks.”

Kun je je dan makkelijker neerleggen bij deze uitschakeling dan drie jaar geleden tegen Frankrijk?

“Italië was nu gewoon top en dat gevoel had ik destijds tegen Frankrijk niet. Die speelden een totaal ander spel. Ze leunden op een sterke verdediging en hun individuele klasse voorin. Misschien kwam die uitschakeling tegen Italië nog iets harder aan, omdat we toch met andere verwachtingen aan dat EK begonnen. In Rusland waren we blij met die derde plaats, nu mikten we hoger en lagen we er een ronde vroeger uit. Hoe hoger je de lat legt, hoe meer pijn het doet als je je doelstelling niet haalt.”

Heeft deze ploeg haar moment gemist om een prijs te pakken?

“Dat staat los van het feit dat we een dagje ouder worden. We hebben ons moment gemist, maar dat was ook zo op het EK in 2016. Dat is het nadeel van maar om de vier jaar een EK of een WK te spelen. Je moet die spaarzame momenten pakken als ze zich voordoen. Maar anderzijds is het geen verloren generatie als we niets winnen. Er zijn heel veel topspelers die weinig winnen. Messi heeft uiteindelijk dit jaar pas voor het eerst die prijs gepakt met Argentinië (de Copa América, red.). Op zo’n toernooi moet alles samenvallen en dat was bij ons niet het geval dit jaar.”

Heb jij de afgelopen maand eigenlijk één moment gedacht aan stoppen bij de Rode Duivels?

“Neen.”

Dus jij stopt pas als de bondscoach je niet meer oproept?

“Elke speler moet dat voor zichzelf beslissen. Fellaini, Dembélé, Defour, Kompany. Dat waren allemaal gasten die hier nog hadden bij geweest, hadden ze dat gewild. Maar ze hadden elk afzonderlijk een goede reden om te stoppen. Hadden zij zich fysiek honderd procent gevoeld, hadden zij ook langer doorgegaan. Ik voel mij fysiek wel nog goed, ik ben hier graag en ik heb ook het gevoel dat ik hier nog veel kan bijbrengen. Als ik dat gevoel niet meer heb, dan zal ik er ook een streep onder trekken. Nu is dat zeker nog niet het geval. Maar ik kan je ook niet beloven dat dat gevoel er nog zal zijn in 2022, dat weet ik niet. Maar ik heb niet zomaar voor Benfica gekozen. Dat is een ploeg die bij mijn ambities past, die Champions League wil spelen, dat ben ík gewoon. Ik wil zo lang mogelijk op een zo hoog mogelijk niveau voetballen en daar hoort de nationale ploeg nog altijd bij.”

Schrok je ervan dat Toby Alderweireld voor een avontuur in Qatar koos en vreesde je dat dat voor hem het einde was bij de nationale ploeg?

“Die vraag heb ik me zelfs op geen enkel moment gesteld. Ik weet dat Toby ook nog die ambitie heeft om hier van waarde te zijn. De competitie in Qatar is van een ander niveau en de intensiteit zal ook lager liggen, maar ik verwijs graag naar het voorbeeld van Axel Witsel. De beste Axel die ik ooit bij de nationale ploeg heb gezien, was de Axel die op dat moment in China speelde.”

Jan, het gaat alsmaar vaker over jullie leeftijd. Hoe ga je daarmee om?

“Dat is blijkbaar echt een thema, hé? Tja, ik ben geen Benjamin Button. Maar ik doe er elke dag alles aan om zo goed mogelijk op dat veld te staan. Het is niet zo dat ik vanuit mijn bed het veld op stap en de beste versie van mezelf ben. Ik spendeer veel tijd in de gym en op de massagetafel, maar ik voel dat ik nog altijd een bepaald niveau heb. Ik ben ook altijd iemand geweest die heel fel op z’n lichaam heeft gelet en dat betaalt zich nu uit.”

Je staat scherp, Jan. Ben je een kilootje kwijt?

(lacht) “Ik denk dat ik gewoon geen tijd heb gehad om bij te komen afgelopen zomer. Ik moest er meteen staan voor die Champions League, gelukkig hebben we het ook gehaald. Ik hoop dat we ons volgend jaar rechtstreeks plaatsen. In de zomer is er ook geen eindtoernooi, wie weet kan de riem er dan heel even af.”

