Jan Vertonghen geeft in HLN Sportcast toe dat revanche tegenover Frankrijk wel ergens speelt: "Het was geen toffe match”

De Rode Duivels kijken drie jaar na de verloren halve finale op het WK in Rusland opnieuw Frankrijk in de ogen. Koestert Jan Vertonghen - die er ook toen bij was - revanchegevoelens tegenover ‘Les Bleus’? “Misschien wel, ja. Dat was de laatste match tegen hen. Ook de manier waarop - het was een irritante wedstrijd. Veel tijdrekken, weinig goed voetbal... Het was geen toffe match. Dat speelt nog wel ergens. Samen met de verloren Champions League-finale (met Tottenham tegen Liverpool in 2019, red.) is het de grootste gemiste kans uit mijn carrière.”