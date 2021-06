Jan Vertonghen aan de vooravond van zijn vijfde groot toernooi: “Stoppen na EK-winst? Neen!”

Rode DuivelsGeen Rode Duivel die zó trots is dat-ie de kleuren van z’n natie mag verdedigen. 127 keer al. Na het EK zit hij hopelijk aan 134… Aan zijn overgave zal het niet liggen. Jan Vertonghen (34): onze patriot. “Ik heb mijn lesje geleerd in Frankrijk…”

Quizvraag: slechts vier spelers tellen op het komende EK meer caps dan Jan Vertonghen – 127 interlands, and counting. Wie?

Jan Vertonghen glimlachte eens.

In tegenstelling tot een deel van zijn ploegmaats houdt hij wel van een persbabbel. Jan was relaxed. Grapte zelfs. “Ik heb maar één doel in het kaarten en dat is Dries Mertens het leven zuur maken.” En: “Wie de meeste schulden heeft? Simon Mignolet. (geamuseerd) Ik denk dat hij het spelletje nog niet goed doorheeft.”

Wie van niet beter wist, moet gedacht hebben dat we nog twee weken voor de start van het EK zijn.

Het zegt evenwel alles over hoe goed Vertonghen zich in z’n vel voelt bij de nationale ploeg. Geen Rode Duivel die fierder is dan hem. “Ik hoop dat ik dat gevoel ook kan uitstralen naar de huidige en naar de volgende generatie. Mogen spelen voor de Rode Duivels blijft voor mij een droom die uitkomt. En als jij me zegt dat er slechts vier spelers op het EK meer caps tellen dan mij, dan zie ik dat als een beloning.”

* Een tip tussendoor: het gaat om twee Portugezen, één Zweed en één Kroaat. *

Aan zijn vijfde groot toernooi begint Vertonghen morgenavond. Alleen Vermaelen kan hetzelfde zeggen – zij waren er destijds in 2008 al bij op de Olympische Spelen in Peking. Nadien volgde Brazilië, Frankrijk en Rusland. “Maar dit wordt het toernooi waarop de meeste druk rust. Op de Olympische Spelen viel dat goed mee. ’t Was mijn eerste toernooi – in de jeugd ben ik nooit veel voor de nationale ploeg opgeroepen. Peking was een fijne ervaring. De andere WK’s en het EK ook. En nu voelen we zelfs ondanks de strubbelingen op fysiek gebied dat we een kans hebben om nog beter te presteren dan in Rusland. We zitten op ons hoogtepunt.”

Quote Wij zijn heel moeilijk te bespelen. Zak je tegen ons in, dan hebben de creativi­teit en de individue­le kwalitei­ten om kansen te creëren. Zet je hoog druk, dan vinden hun verdedi­gers het niet leuk om één tegen één tegen onze aanvallers te staan

Clever als-ie is, schoof hij toch Frankrijk en Engeland naar voren als dé te kloppen ploegen – “Ik zie ons niet als de grote favoriet.” Om er snel aan toe te voegen dat hij wel overtuigd is dat we hen kunnen kloppen. Te bescheiden moeten we nu ook niet zijn. We hebben de beste keeper ter wereld, straks weer de fijnste architect, hopelijk ook een flitsende Eden en voorin een absolute topspits. “Dat we zo gemakkelijk scoren vind ik onze grootste kracht.” Het is Vertonghen niet ontgaan hoe de Rode Duivels onder Martínez geëvolueerd zijn van ‘Joga Bonito’ naar ‘winning ugly’, als dat nodig blijkt te zijn. Onze recordinternational: “We zijn heel moeilijk te bespelen. Zak je tegen ons in, dan hebben de creativiteit en de individuele kwaliteiten om kansen te creëren. Zet je hoog druk tegen ons, dan vinden hun verdedigers het niet leuk om één tegen één te staan tegen onze aanvallers. Da’s de verdienste van onze tactiek ook – onze flexibiliteit. Dit kan zowel een aanvallend als een verdedigend systeem zijn.”

* Bijkomende tip: één aanvaller en drie middenvelders. *

Hij hekelde tussendoor nog eens – terecht – dat België niet over een stadion beschikt dat voldeed aan de eisen voor Euro 2020. Dat het vele reizen “in ieder geval géén voordeel” is. En dat er bijgevolg niet kan geprofiteerd worden van enig thuisvoordeel. “Integendeel. We spelen al zeker twee zuivere uitwedstrijden. Zonde.”

Dat was ook zijn blessure, vijf jaar geleden. Aan de vooravond van de kwartfinale tegen Wales. Vertonghen sloeg toen in de absolute slotseconden zijn enkel om – het (ellendige) vervolg is gekend. “Of we kunnen afspreken dat ik de komende weken voorzichtig zal zijn op training? (flauw lachje) Ik heb mijn lesje daar in Frankrijk wel geleerd. Weet je wat het ook is? Het is me nu al een paar keer overkomen dat ik me op training door een stomme actie blesseer omdat ik gefrustreerd was geraakt. Die keer in Frankrijk, op het vorige EK, wist ik meteen hoe laat het was. Dat de ligamenten van mijn enkel gescheurd waren – als je dat al drie of vier keer hebt meegemaakt… Nu, het was een beetje een brute actie van mezelf. Gelukkig ben ik intussen wat ouder geworden.”

34 jaar om precies te zijn. Dan blijven de vragen over een mogelijk afscheid nooit achterwege. Zelfs niet bij Jan Vertonghen, die nog steeds “superblij is” bij de Duivels. “Al wil je natuurlijk nooit de speler zijn waar mensen medelijden mee krijgen. Ik mag dan een zekere leeftijd bereikt hebben, voor mij is dat geen excuus. Absoluut niet. Ik voel me nog steeds goed. Oké, er zullen momenten komen dat je over het einde moet beginnen nadenken, maar da’s nu nog niet het geval. Ik voel me nog sterk genoeg om nog een tijdje door te gaan.”

Hij grijnsde tussendoor eens: “De trainer moet me uiteraard niet meer opstellen als ik in een rolstoel zit.” Om vervolgens toch toe te geven een welbepaald afscheidsscenario in gedachten te hebben. “Een voetballer wil altijd in schoonheid afsluiten. Dat is meestal met prijzen. Ik ga mezelf geen extra druk opleggen, maar jullie kunnen zich wel voorstellen wat voor mij een mooi scenario zou zijn.”

Het EK winnen natuurlijk.

“Maar dan is er ook nog de Nations League, hé. En het WK in Qatar is al binnen anderhalf jaar. (Glimlacht) Nee, ik zie me nog niet stoppen als we het EK zouden winnen.”

Oh ja, de vier internationals die op het komende EK nog meer caps tellen dan Vertonghen zijn…

Cristiano Ronaldo (175),

Luka Modric (138),

João Moutinho (131)

en

Sebastian Larsson (129).

Jan Vertonghen glunderde een laatste keer.

“Ik ben trots.”

Vertonghen liet zich niet vaccineren

Hij was begin vorige week een beetje ziekjes, maar dat had niets met het vaccin tegen Covid-19 te maken. “Ik heb er namelijk geen gekregen”, verduidelijkte Vertonghen. “Omdat ik al besmet ben geweest met corona en uit mijn bloedanalyse bleek dat ik nog veel antilichamen heb. Ik heb me door de medische cel laten vertellen dat een vaccin dan blijkbaar een reactie kan veroorzaken. Nu zit ik hier vrij rustig. Na het EK zal ik me wel laten vaccineren.”

