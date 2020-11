Jan Mulder vol lof voor de Duivels die hij ontving op de koffie. Al heeft hij ook wel van één ding spijt

Bij de slagboom voor het KBVB sportcentrum in Tubeke staat een man. Van welk bedrijf ik ben? VTM. “Rijd u maar naar die parkeerplaats.” Ik zet de auto neer en kijk om me heen. Geen levend wezen te bekennen. Echt niemand. Een sportcomplex in gewone tijden is al geen gezellige boel, corona heeft de troosteloosheid verdubbeld. Ik ben hier voor gesprekjes met internationals om na wedstrijden van de Rode Duivels uit te zenden onder de titel ‘Koffie met Jan’ — muziek Prince, ‘Starfish and Coffee’.

Met loden schoenen wandel ik naar de reusachtige trainingshal. Daarin staat mijn coffeeshop: een glanzende zwarte combi van Rombouts, een ‘terras’ met twee virusvrije houten stoelen en een koffiezetter achter de toog, een virtuoos die met melk hartjes in de volle kopjes kan gieten.

Er waait een gure wind door de hal, maar straks worden de enorme schuurdeuren gesloten en kunnen we in hopelijk aangenamer omstandigheden spreken. Mijn eerste klant is Romelu Lukaku. Het wachten begint. Een halfuurtje later verschijnt de mediamanager, mijn steun en toeverlaat Stefan Van Loock, met de spits van de Rode Duivels op het kunstgras van de hal. De camera- en geluidsmensen veren op. Ik ook: Tubeke is in een fractie van een seconde Las Vegas geworden. Wat een fleur en warmte opeens, hier in dit kille oord. Charisma? Romelu geeft me een elleboogstoot en zegt: ‘Eindelijk.’

Ik dank de warme begroeting aan mijn verleden bij Anderlecht. In mij eert Lukaku zijn oude club. En hij praat honderduit. Tijdens interviews van Gilles De Bilde en Marc Degryse merk je ook altijd vertrouwen en welwillendheid van de voetballers van nu wanneer ze tegenover een oud-speler komen te staan. Ik geniet volop van dit voordeel en pas na veertig heerlijke minuten praten nemen we afscheid.

Van die veertig minuten worden er de volgende dag vier uitgezonden. Van het fijne, vele kanten op meanderende gesprek is weinig over. Maar er is hulp op komst: VTM gaat de vier Tubeke-gesprekken (Lukaku, Tielemans, De Bruyne en Alderweireld) integraal streamen op VTM Go. We zullen dan weten wat Kevin, na lang aarzelen, op de vraag ‘is voetbal oorlog of schoonheid’ antwoordt, hoe Toby na zijn carrière het vak der analisten gaat opfrissen, waar Youri zijn inspiratie uit haalt.

Ik heb in Tubeke vier Rode Duivels ontmoet. Bescheiden grootmeesters, ondanks of dankzij hun verworven status en rijkdom. Wel jammer was het overigens dat ondergetekende geen ware persmuskiet is en dóórvraagt als hij beet heeft, anders hadden we geweten hoe Kevin De Bruyne zonder makelaar in zijn eentje de onderhandelingen met de sjeik voert (koud als staal? inschikkelijk?), wat Toby Alderweireld op de vrijdagmiddag precies doet, hoe Youri vanuit Leicester de wereld gaat bestormen met zijn volgende club en waar we in New York met Romelu naartoe moeten om ons bestaan de nodige seks en snelheid te geven. Je kunt niet alles hebben. Voor nu: Go, VTM Go!

