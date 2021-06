Jan Mulder schrijft een brief aan Romelu Lukaku: “Je bevindt je in een ideale positie om deze zomer keizer, koning en admiraal van Europa te worden”

Rode Duivels De Bruyne komt aan in basecamp in Tubeke - Martínez: “Kevin zien arriveren, is het hoogtepunt van de dag”

7 juni Daar is ‘KDB’. Kevin De Bruyne is na een weekje rust gearriveerd in Tubeke. “Hem zien toekomen, is het hoogtepunt van de dag”, glimlachte bondscoach Roberto Martínez op zijn persconferentie.