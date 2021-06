Jan Mulder schrijft een brief aan Kevin De Bruyne: “De absolute hoofdrol is voor jou. Jij bent de beste speler ter ­wereld”

Voetbal Hoe De Bruyne ooit dicht bij Anderlecht stond, maar uiteinde­lijk op Chel­sea-jacht in Antibes belandde

26 mei Roger Vanden Stock noemde het vorig week in een interview één van de zaken waar hij het meest spijt van heeft. “Acht jaar geleden zat De Bruyne in die fauteuil. Hij wilde komen, maar Genk eiste acht miljoen euro en wij boden er maar drie.” Tijd voor het volledige verhaal. Of hoe Kevin De Bruyne ooit dicht bij Anderlecht én Standard stond, maar uiteindelijk op een Chelsea-jacht in Antibes belandde. En zo wordt de Champions League-finale met Man City tégen Chelsea nog net dat tikkeltje specialer voor ‘KDB’.