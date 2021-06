Jan Mulder over zes EK-thema’s: “Lukaku wordt elke dag beter, heb weinig goede hoop in Hazard”

Over Romelu Lukaku: “Hij wordt elke dag beter”

Romelu Lukaku was gisteren dé uitblinker van de Rode Duivels, zag ook Jan Mulder. “Lukaku is de ziel van de ploeg. Het mooie is dat hij elke dag beter wordt. Het is zo jammer dat er gisteren geen publiek zat, daar lijdt je als ploeg ook wel een klein beetje onder. Lukaku is onverstoorbaar. Ik heb genoten van hem.”

Over Eden Hazard: “Ik heb er geen goede hoop in”

Over naar Eden Hazard dan. Die kreeg gisterenavond tien minuten speeltijd om ritme op te doen. “Maar zo doe je dat niet”, aldus Mulder. “Dan moet je hem iets langer opstellen, vind ik. Daar zijn ze doodsbang voor - en terecht. Het is een groot vraagteken, doodzonde. Die blessure is één ding, maar topvoetbal is andere koek dan uit je bed stappen en je eerste passen weer zetten op de gang van het ziekenhuis. Ik heb er geen goede hoop in.”

Over Axel Witsel: “Wedstrijd kan dodelijk zijn voor achillespees”

Een ander heikel thema bij de Rode Duivels is Axel Witsel. Bondscoach Roberto Martínez maakte gisteren nog eens duidelijk dat Witsel zéker meegaat naar het EK. Niet zonder risico na zo’n zware blessure, vindt Mulder. “Eens je in een wedstrijd zit - ook al is het ‘maar’ tegen Finland - maak je abrupte bewegingen. Dat kan dodelijk zijn voor zo’n achillespees. Maar nogmaals: ik moet Martínez geloven, want hij heeft de afgelopen jaren bewezen dat-ie een uitstekende coach is.”

Over het EK: “Zou helemaal niet denken aan 1/8 finales”

De groepsfase op het EK lijkt wel een formaliteit voor de Rode Duivels. Zolang Hazard en Witsel maar fit geraken voor de 1/8 finales. “Daarin schuilt het gevaar. De eerste wedstrijd is in Sint-Petersburg tegen Rusland, daarna volgt Denemarken... Dat zijn toch gevaarlijke ploegen. Ik zou helemaal niet denken aan de 1/8 finales, je moet die eerste wedstrijd winnen. Rusland is veel lastiger dan je denkt.”

Over de favorieten: “Italië vind ik een goeie ploeg”

Laat ons eens buiten de landsgrenzen kijken. Wie zijn volgens Mulder de favorieten op het EK? “Frankrijk. Engeland ook, die hebben een goeie ploeg: Kane, Foden, Mount, Rashford... Allemaal goeie spelers. Ik ben van de oude stempel. Volgens mij draait het om individuele klasse, niet om systemen. Italië vind ik ook een goeie ploeg, met vrij onbekende spelers. Portugal heeft potentie, maar was minder tegen Spanje.”

Over Nederland: “Héél kleine outsider”

Over onze noorderburen hebben we het nog niet gehad. Wat verwacht Mulder van Oranje? “Die teren op het verleden. In Nederland denkt men nog steeds dat de Eredivisie beter is dan de Jupiler Pro League, maar dat is niet waar. Oranje is een héél kleine outsider. Maar als ik een verrassing moet noemen: Oranje”, grijnst Mulder.