Jan Mulder over de enorme misser van Hazard: “Een kunstwerk! Onbegrijpelijk dat die bal er naast gaat”

De goeie start van de Rode Duivels tegen Polen werd niet omgezet in goals. Vooral de kans voor Hazard, nadat Batshuayi op pass van De Bruyne de verste paal geviseerd had, was een enorme. Jan Mulder had het in de VTM-studio over “een kunstwerk” van een misser. “Onbegrijpelijk dat ie die bal er nog naast krijgt”, aldus de Nederlandse analist. Ook Marc Degryse snapte er niets van. “Dan mag je nog enkele maanden niet gespeeld hebben, die bal moet er áltijd in. Dit kan je niet verklaren.”