Jan Mulder en Marc Degryse geloven dat het nog kan: “Na die 1-2 ziet de wereld er toch anders uit”

"Wij zijn geen klein landje meer": Rode Duivels voor vierde keer op rij naar kwartfina­les, niemand in Europa doet beter

29 juni Spanje in ’14. Engeland in ’16. Duitsland in ’18. En nu dus Portugal én wereldkampioen Frankrijk. Sinds de Rode Duivels er op een groot toernooi weer bij zijn (2014), sneuvelt er altijd vroegtijdig een (schaduw)favoriet. Het maakt de vier kwartfinales op een rij van België uniek. Geen enkel ander Europees land doet de jongste jaren even straf.