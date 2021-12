Jan Mulder blikt vooruit naar ‘Derby der Lage Landen' in Nations League: “België is nog steeds een betere ploeg dan Nederland”

In de Nations League editie 2022-2023 kijken België en Nederland elkaar voor de 128ste en 129ste keer in de ogen. De laatste ontmoeting met inzet dateert al van 13 juni 1998, toen België en Nederland op het WK in Frankrijk in dezelfde poule belandden. De wedstrijd eindigde op 0-0. De Rode Duivels overleefden de groepsfase niet, terwijl Nederland als nummer één doorstootte. Sindsdien speelden de buurlanden nog zeven vriendschappelijke interlands tegen elkaar - de laatste in oktober 2018 (1-1-gelijkspel).

DPG-analist Jan Mulder kan zich de laatste België-Nederland op het WK van 1998 nog voor de geest halen. “Dat was in Parijs”, herinnert-ie zich. “Het was een ietwat teleurstellende wedstrijd, waarin Patrick Kluivert rood kreeg na een vermeende kopstoot aan Lorenzo Staelens. Maar ik herinner me ook dat Wim Kiefst ooit eens na een minuut rood kreeg na een kopstootje aan Franky Vercauteren.”

Nederlands superioriteitsgevoel

Dat België en Nederland elkaar in juni 2022 opnieuw treffen, vindt Mulder “leuk”. “Het is toch de loting die iedereen wil. Afgezien van de traditie, is het leuk om te kijken wie sterker is. Ik hoop en denk België, dat is toch een betere ploeg. De talenten van Nederland - Memphis Depay, Frenkie de Jong - zijn niet echt van wereldklasse. Ik vind dat er nog een verschil in kwaliteit is. Maar ik denk ook dat Nederland blijer is met België dan met Italië, Duitsland of Frankrijk. Ze leven hier nog steeds in de waan dat Hollanders beter kunnen voetballen dan Belgen. Ik vind het een bijna gênante vertoning, dat superioriteitsgevoel.”