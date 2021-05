‘It’s Deviltime!’: Martínez roept samen met deepfake Goethals en Thys op om talent Duivels te verzilveren

Rode DuivelsVandaag start de voetbalbond een nieuwe communicatiecampagne rond de Rode Duivels, met één thema: vanaf het EK, over de Nations League tot het WK 2022 heeft de gouden generatie vijftien maanden om een trofee te veroveren. ‘It’s now or never! It’s Deviltime!’.

Het idee achter deze nieuwe campagne kwam tot stand in september 2020, tijdens een vrijblijvend gesprek tussen Peter Bossaert en Romelu Lukaku. De spits van de Rode Duivels suggereerde de CEO van de voetbalbond om in deze coronatijden een initiatief te nemen om de band tussen de spelers en de fans terug aan te halen. Beiden dachten terug aan de ‘Duivelsuitdagingen’ tussen 2012 en 2014, die de eerste WK-deelname in 12 jaar gestalte moesten geven. Iedereen herinnert zich nog de 500.000 decibels die richting Wales moesten geschreeuwd worden, een vak vol met vrouwelijke fans in het Koning Boudewijnstadion of de 2000 fans die de Rode Duivels op de tarmac van Zaventem uitwuifden richting Kroatië.

Aanvankelijk werd voor het oorspronkelijke EK gedacht aan grote schermen in onder meer het Koning Boudewijstadion, maar dat idee moest op de schop vanwege Covid. Het geweer werd van schouder veranderd. Onder leiding van Directeur Marketing en Communicatie Manu Leroy werd besloten om het groots aan te pakken, met als motto ‘It’s Deviltime!’, het uur van de Duivel(s). De campagne start woensdag om 14 uur, met een videoclip waarin aangegeven wordt dat het uur van de duivel geslagen is. In die clip ontmoet bondscoach Roberto Martínez zijn voorgangers Raymond Goethals en Guy Thys op de Grote Markt van Brussel. Dankzij een sterk staaltje deepfake technologie worden Goethals en Thys uitgebeeld door acteurs, maar mét de echte gezichten van de voormalige bondscoaches.

Het effect is surrealistisch, maar mooi. De avond is gevallen, op de mooi verlichte Grote Markt halen Martínez, Goethals en Thys herinneringen boven aan grootse momenten uit het verleden. Goethals mijmert over de halve finale van het EK in 1972, Thys roept de herinneringen op aan de halve finale op het WK 1986 in Mexico en de feestelijke terugkeer in België. Roberto Martínez roept de vreugde bij de halve finale op het WK 2018 in Rusland terug op. Op het balkon van het Brusselse stadhuis lanceert Martínez ‘Deviltime’, met de woorden ‘Het is tijd om grootser te dromen! It’s Deviltime’. De bondscoach onderstreept daarmee zijn ambities en die van zijn spelers: Martínez wil het talent van deze gouden generatie in de komende vijftien maanden verzilveren.

Volledig scherm © BELGA

Maar daar blijft het niet bij. De voetbalbond lanceert een nieuwe EK-hymne, geproduceerd door de Belgische artiest Babl, die naam maakte op de grootste elektrofestivals in heel Europa. Er komt ook een goaltune-versie van de hymne, om elk doelpunt van de Rode Duivels op het EK te vieren.

Tik-Tok Challenge en ‘Red Courts’

Er komt ook een ‘Devilstime’-app, die de fans toelaat om in deze moeilijke coronatijden toch in verbinding te staan met de Rode Duivels. Via die app kunnen de fans de Rode Duivels niet alleen volgen bij hun activiteiten in het nationaal voetbalcentrum in Tubeke, ze krijgen ook een inkijk in de coulissen van het Koning Boudewijnstadion bij de oefenwedstrijden tegen Griekenland (3 juni) en Kroatië (6 juni). Dit is wel voorbehouden aan de leden van 1895, de officiële supportersclub van de Rode Duivels.

Verder is er de ‘Tik-Tok Challenge’. Het principe is eenvoudig: er wordt muziek gestart, maar op het moment ‘Stop #Deviltime’ moet men op een zo origineel mogelijke manier gekleed zijn als fan van de Rode Duivels. Er zullen ook grote affiches van Rode Duivels worden geplaatst in heel het land. In 40 steden worden ten slotte ‘Red Courts’ geïnstalleerd voor jongeren, met een Rode Duivel als peter. In Lier wordt dat Jan Ceulemans, in Leuven Dries Mertens en in Sint-Niklaas Jan Vertonghen. ‘It’s Deviltime!. En u zal dat merken.

Volledig scherm © BELGA