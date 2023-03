INTERVIEW. Rode Duivel Amadou Onana over zijn opmerkelijk pad, de kanker van zijn zus en zijn liefde voor muziek: “Ben omringd door sterke vrouwen”

“Hier is de jeugd, en Big Rom natuurlijk”: onze chef voetbal zag een nieuwe bondscoach die durft te kiezen

“Er is leven na het ‘adieu’ van Eden en het passeren van Witsel”, schrijft onze chef voetbal Niels Poissonnier over de zege van de Rode Duivels in Zweden. Een hattrick van Romelu Lukaku, in een regie van De Jeugd onder kersvers bondscoach Domenico Tedesco, mag België nú al stiekem doen dromen van het volgende groot toernooi: het EK in Duitsland.