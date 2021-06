INTERVIEW. Jean-Marie Pfaff over EK 1980 en huidige generatie Duivels: “Courtois is goed bezig om een icoon te worden”

Rode DuivelsNooit deden we beter op een EK als toen. “Terwijl we naar Italië gingen om níet af te gaan.” Jean-Marie Pfaff (67) over 1980, die noodlottige hoekschop in de finale tegen West-Duitsland en onze numero uno van nu. “Ik gun het Courtois om Europees kampioen te worden. Hij verdient die eer.”