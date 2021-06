Internationale pers zag de individuele klasse van De Bruyne en vooral een match om van te likkebaarden: “Dit was dé wedstrijd van het toernooi tot dusver”

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar goudenek.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

MARCA: “Lukaku liet zien hoe je ook zonder te scoren een verdediging pijn kan doen”

"De Bruyne klaart de klus voor België in 45 minuten”, koppen ze bij het Spaanse MARCA. “België kende geen genade met een trots Denemarken, dat wou winnen voor Eriksen, maar ook om de kansen op de volgende ronde gaaf te houden. De gastheren waren veel beter in de eerste helft, maar werden overweldigd in de tweede helft toen Roberto Martínez Witsel, Hazard en vooral De Bruyne in de strijd gooide. De City-speler was de sleutelfiguur met een assist en een doelpunt en bezorgde zo zijn team de overwinning en zes op zes.”

“De Belgische reactie kwam dus in eerste instantie vanop de bank. Martínez bracht De Bruyne en die zorgde voor de ommekeer. Eerst door een assist te geven op Thorgan Hazard, nadien door met een precieze knal met links te scoren op assist van Eden Hazard. Maar het klopt dat niet één speler het verschil maakte. In het laatste halfuur had België Witsel op het veld staan, met in de aanval Eden Hazard, Kevin De Bruyne en ook nog een zekere Lukaku. De Inter-spits liet zien hoe je ook zonder te scoren een verdediging pijn kan doen.”

L’Équipe: “Martínez moest De Bruyne brengen, hij had geen keuze”

De toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe bouwt z’n verslag op rond Kevin De Bruyne. “Na een eerste helft die werd gedomineerd door Denemarken, dat al vroeg de score opende, had Roberto Martinez geen andere keuze dan Kevin De Bruyne in te brengen. En de speler van Man City had amper tien minuten nodig om zijn stempel een eerste keer te drukken. Zijn assist op Thorgan Hazard was heerlijk. En De Bruyne scoorde ook zelf de 1-2. Een knappe goal waarbij de bal pijlsnel van rechts naar links ging.”

“Maar vóór dat alles had Denemarken wel de eerste helft gedomineerd. Hun pressing was intens en leverde de snelle 1-0 op, al had Denayer zwak ingespeeld in het centrum. Offensief was er veel inspiratie bij de Denen. In een echt kansenfestival kwamen ook Maehle, Damsgaard en Wass bijna tot scoren. Maar Thibaut Courtois deed z’n werk prima tot De Bruyne de match kwam keren. Hij hielp de Belgen aan een plek bij de laatste 16.”

Algemeen Dagblad: “Sterrenparade voor het eerst dit toernooi compleet”

“Een vroeg noodsignaal van de Belgische bondscoach Roberto Martinez”, noemen onze collega’s van Algemeen Dagblad de inbreng van Kevin De Bruyne. “De spelmaker was amper negen minuten binnen de lijnen toen De Bruyne al was betrokken bij de gelijkmaker. Na Deens geklungel - uitgerekend de nationale held Kjaer gleed uit - kwam de bal via Lukaku en De Bruyne bij Thorgan Hazard: 1-1. Het was een prachtig uitgespeelde aanval, die volledig vloekte met het geworstel van de eerste 55 minuten. Niet veel later kwamen ook Eden Hazard en Axel Witsel in de ploeg en daarmee hadden de Belgen hun sterrenparade voor het eerst dit toernooi compleet.”

“Het gepassioneerde Denemarken vocht, het enthousiaste Denemarken geloofde en het onwrikbare Denemarken wilde de wedstrijd ten koste van alles niet verliezen. Maar langzaam maar zeker raakte de brandstoftank leeg en nam de kwaliteit het over van de passie. Dat was ook het moment waarop de beste van allemaal zijn verantwoordelijkheid nam. Met een droge knal schoot De Bruyne België naar de achtste finales: 1-2. Uitbundig juichen was er niet bij. De Bruyne voelde de avond aan en vierde zijn treffer ingetogen.”

BBC: “Belgische X-factor maakt het verschil”

Op de website van BBC laten ze het panel aan het woord dat de wedstrijd coverde voor BBC Radio 5 LIVE. Hieronder enkele opvallende quotes:

- Karen Carney, ex-international bij de Engelse nationale vrouwenploeg

“Wow. Ik was op zoek naar de X-factor en man, wat heeft België die vanavond gebracht. De grote spelers op de grote momenten stonden op. Dat heb je bij spelers van wereldklasse. Zij kunnen de kalmte bewaren. In de tweede helft met de inbreng van De Bruyne - grote spelers maken gewoon het verschil. Ik kan de tactische ingrepen van Martínez niet genoeg benadrukken, dit was de wedstrijd van het toernooi tot dusver”

- Jack Wilshere, middenvelder van Bournemouth

“Elke ploeg die kans maakt op de eindzege, heeft zo’n speler als Lukaku. Hij wil beter worden en heeft alles om zo goed te worden dan Ronaldo en Messi.”

- Alan Shearer, ex-aanvoerder van Engeland

“België was ten dode opgeschreven bij de rust, maar nadien hebben ze de situatie gewoon omgekeerd.”

