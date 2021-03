Interim-coach Robert Page denkt dat Wales België pijn kan doen: “Op psychologisch vlak kunnen recente onderlinge duels impact hebben”

Rode DuivelsWales is komende woensdag in Leuven de eerste opponent van de Rode Duivels in de voorronde van het WK 2022. “We kunnen België zeker pijn doen”, verklaarde interim-coach Robert Page vandaag.

Bij afwezigheid van bondscoach Ryan Giggs leidt Page het team samen met collega-assistent Albert Stuivenberg (ex-Genk). De Welshe bond en Giggs kwamen overeen dat de ex-speler van Manchester United nog even op de achtergrond zou blijven nadat hij begin november werd gearresteerd op verdenking van partnergeweld. Giggs ontkende alle aantijgingen en werd op borgtocht vrijgelaten. De termijn van de borgtocht is intussen verlengd tot 1 mei, zes weken voor de start van het EK.

“Ik heb dagelijks contact met Ryan”, stelde Page, die tijdens de interlands in november ook al Giggs verving. “In afwezigheid van de bondscoach zijn de oudere jongens nog belangrijker dan anders, en dan denk ik aan onder anderen aanvoerder Gareth Bale en Joe Allen.”

Aaron Ramsey, een van de grote namen bij Wales, is er woensdag niet bij. De middenvelder van Juventus zegde af met een dijbeenblessure. Ook verdedigers Ben Davies (Tottenham) en Tom Lockyer (Luton Town) moesten geblesseerd afhaken. “Uiteraard is dit geen goed nieuws voor ons”, zei Page. “Pas twee dagen voor de wedstrijd weten we dat we het met twee verdedigers minder moeten doen. De voorbereiding is kort en niet ideaal, maar dat geldt ook voor België.”

Deze Aaron Ramsey is alvast niet van de partij.

In november verzekerde Wales zich van groepswinst in de Nations League B. Page zal de komende WK-kwalificatiewedstrijden op dezelfde manier benaderen, zo liet hij optekenen. “Al treffen we met België natuurlijk een veel sterkere tegenstander dan diegene die we in de Nations League ontmoetten. We hebben veel respect voor hun team. België staat niet toevallig op de eerste plaats op de FIFA-ranking. Ze hebben overal kwaliteit, niet alleen in de aanval. Maar we kunnen hen zeker pijn doen.”

Dat bleek ook in de vier laatste onderlinge duels. Daarin speelden de Welshmen twee keer gelijk tegen de Rode Duivels en pakten ze twee keer de zege. In de laatste confrontatie trokken Bale en co. met 3-1 aan het langste eind in de kwartfinale van het EK 2016. “Op psychologisch vlak kunnen de recente uitslagen tegen België een impact hebben. Onze teams zijn heel verschillend. We willen elke match winnen, maar een draw zou woensdag zeker geen slecht resultaat zijn.”

Op het EK van 2016 schopte Wales het tot in de halve finales. En ook op het komende EK zullen de Welshmen erbij zijn. De laatste WK-deelname dateert echter van 1958. “We hebben ons voor de tweede opeenvolgende keer geplaatst voor het EK, maar het WK is het grootste. Als we ons zouden kwalificeren, dan zouden we geschiedenis schrijven”, aldus Page. “De spelers weten wat er op het spel staat.”

Zaterdag speelt Wales in Cardiff nog een oefeninterland tegen Mexico. Volgende week dinsdag zetten de Welshmen de WK-kwalificatiecampagne verder met een thuismatch tegen Tsjechië.

