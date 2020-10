In Big Rom we trust: het komt in IJsland weer van Lukaku

Rode Duivels Aad De Mos: “Vanaken? Geen topinterna­ti­o­nal. Hij heeft niet het gif van een De Bruyne”

8 oktober Geen of toch weinig vedetten vanavond bij de Rode Duivels in de oefeninterland tegen Ivoorkust. De nieuwe lichting krijgt zijn kans, met hoogstwaarschijnlijk ook Hans Vanaken in de basis. “Hij is een goéde clubspeler, maar geen topinternational”, aldus Aad De Mos.