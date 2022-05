IN BEELD. Diploma-uitreiking voor Duivels én onthulling van Walk of Fame voor internationals met 100 of meer caps

Rode DuivelsProclamatie voor een aantal Rode Duivels. Zij behaalden hun UEFA B en A-diploma en werden daar vanochtend voor gehuldigd. En passant onthulde de voetbalbond ook een Walk of Fame in Tubeke.

De voltallige selectie was aanwezig in het auditorium van de Belgische voetbalbond.

Kijken hoe een paar van hun collega’s een diploma kregen uit handen van Kris Van Der Haegen - Coach Education Direction van de RBFA.

Ziehier de gediplomeerden: Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Kevin De Bruyne, Steven Defour, Guillaume Gillet, Christian Kabasele, Nicolas Lombaerts, Dries Mertens, Simon Mignolet, Sebastien Pocognoli, Dennis Praet, Matz Sels, Timmy Simons, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen en Axel Witsel.

Gastspreker Frank Ludolph van UEFA noemde het een unieke, innovatieve en een ‘ground breaking’ benadering. “Ze bereiden de carrière na hun carrière voor.”

Van Der Haegen vulde aan: “De setting was dubbel uniek. Het profiel van de spelers - zij zijn van wereldklasse -, het feit ook dat ze beter wilden worden. Die jongens zijn zoals sponzen. Ze nemen alles in zich op. En zeggen: ‘Geef mij iets wat mij kan helpen’.”

Grote namen of niet, Van Der Haegen geeft al bijna 25 jaar les aan toekomstige trainers. “Zenuwen of stress? Neen, hoor. Ik ben intussen al 58 jaar. Ben jij nog nerveus als je Kevin De Bruyne interviewt?”

Een lach volgde. Het idee om de huidige generatie Rode Duivels de mogelijkheid te geven om een trainerscursus te volgen kwam er een paar jaar geleden bij Roberto Martínez. “We deden al iets soortgelijks bij de Red Flames. Maar we wisten ook dat sommige spelers gecontacteerd werden door bijvoorbeeld de Engelse FA of er interesse was in een trainerscursus. Pocognoli volgde les in Noord-Ierland, Vincent Kompany heeft tot zijn A-diploma les gevolgd in Engeland. Wij hebben dan aan UEFA gevraagd of we dit traject konden aanbieden aan spelers die nog actief waren. Zij reageerden meteen enthousiast.

Iemand die meteen indruk maakte op Van Der Haegen en de andere cursisten was Vermaelen. “Van bij het begin had hij een zeer diepgaande aandacht voor details. Zijn voorbereiding was goed, hij was met alles bezig - Thomas is een denker. Roberto zei ooit eens: ‘hij stopte op vrijdag met voetballen en startte op maandag met coachen’.”

A-diploma of niet, de volgende stap voor de afgestudeerden is het volgen van de Pro License. Voorlopig mogen ze assistent zijn in 1A of trainer zijn van een jeugdploeg.

Na de diploma-uitreiking volgde nog de onthulling van een Walk of Fame aan het trainingscentrum. De voetafdrukken van de spelers met meer dan honderd caps - Jan Vertonghen, Axel Witsel, Eden Hazard, Toby Alderweireld, Dries Mertens en Romelu Lukaku - staan er gegraveerd.

