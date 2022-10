“Ik walgde ervan”: Albert Sambi Lokonga, die niet in plannen van Martínez past, scherp voor bondscoach

Sambi over Anderlecht

Sambi Lokonga had het ook over de moeilijke periode van zijn ex-club Anderlecht. “Het begint aan de top. Iedereen moet in zijn rol blijven. Dat is niet het geval en zorgt voor moeilijkheden. Te veel mensen bemoeien zich. Of Kompany te snel is moeten vertrekken? Ja. Hij heeft een leegte achtergelaten. Aan het einde van het seizoen plukten we de vruchten van ons werk met ‘Vinnie’. We wisten welke weg we waren ingeslagen. Als ik nu de Mauves zie spelen, weet ik niet waar ze heen willen. Ik heb niets tegen Mazzu, maar bij Kompany was duidelijk welk idee hij voor ogen had. Dat is nu niet het geval. Er is organisatie, maar de identiteit van RSCA ontbreekt.”