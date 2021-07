“Ik plaats me in Martínez’ schoenen en voel me down, heb er geen zin meer in”: ook bij Jan Mulder neemt teleurstelling even de bovenhand

Waarop beide heren naadloos bij de nieuwe aanpak van Roberto Martínez op dit EK aanbelanden. “Die was niet slim, we zijn gebuisd voor dit EK. We hebben te veel afgezien. België heeft nog nooit consequent goed gespeeld op een toernooi, nooit tot de laatste snik. De conclusie: het zit er nét niet in voor ons. Het was nu of nooit, het is nooit geworden.”

En dat is wat Martínez volgens Mulder ook aanvoelt momenteel. “Als ik me even in zijn schoenen plaats, is hij echt down en overweegt hij te stoppen. De fut is er even uit.” Degryse: “Maar ik wil nog steeds mét Martínez naar het WK in Qatar. Hij zal energie vinden om in september de WK-kwalificatie af te dwingen en in oktober de Nations League te winnen.”