“Ik kon me geen mooiere opvolger inbeelden dan Vertonghen”: Jan Ceulemans kiest zijn beste elf Rode Duivels aller tijden

Het elftal van Ceulemans:

“Ik ben voor een mix tussen jongens van mijn generatie en de huidige lichting gegaan. De keuze voor een doelman was meteen de moeilijkste. Pfaff en Courtois liggen in balans, maar – sorry, Jean-Marie – ik ben toch voor Courtois gegaan. Jean-Marie was absolute wereldtop in zijn periode, maar Courtois is dat nu ook. Hij krijgt van mij het voordeel. Achteraan opteer ik voor Gerets, een rechtsback die makkelijk zou meekunnen bij de huidige generatie. Geweldige leider, geweldige mentaliteit. Mijn centraal duo is Meeuws-Kompany. Twee verdedigers met een uitstekende techniek. Bovendien was Meeuws een meester in het spelen op buitenspel. Kompany is dan weer een natuurlijke leider. Als recordinternational kan Jan Vertonghen niet ontbreken. Hij onttroonde mij, maar ik kon me geen mooiere opvolger inbeelden. Hij had snel door dat er op links minder concurrentie was dan centraal in de defensie bij de Duivels. Hij is als linksback altijd heel betrouwbaar geweest.”