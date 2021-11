"Ik hou van uitdagingen": Beloften op EK-jacht met Ronaldo-fan Van der Brempt, die wel een pijnlijke panna te verduren krijgt op training

BeloftenVrijdag en volgende week dinsdag spelen de jonge Rode Duivels hun vijfde en zesde kwalificatiewedstrijd in aanloop naar het EK 2023 U21. Tegenstanders zijn Turkije (in Leuven) en Schotland (in Dundee). België gaat in groep I op kop met 12 op 12, Denemarken (6 op 9) en Turkije (4 op 9) zijn de eerste achtervolgers. Een zes op zes en de Jonge Duivels zetten een reuzenstap richting EK.

Eén van de jongens waarop bondscoach Jacky Mathijssen rekent, is Bruggeling Ignace Van Der Brempt. De rechterflank doet het dit seizoen prima bij Club. Hij speelde al 12 matchen, waarvan 3 in de basis. De jongeling viel ook al drie keer in in de Champions League.

“Ik kan niet klagen, ben veel minuten aan het maken, het gaat wel goed", klinkt het bij de timide Van Der Brempt. “Het kan altijd beter, zeker het feit dat we niet echt winnen nu, zorgt voor een dubbel gevoel. Dat ik in Europa mag meedoen is natuurlijk cooler en specialer dan in de Belgische competitie, maar ondertussen begint dat ook wel al normaler te worden, terwijl dat niet echt normaal is", lacht hij.

Samen met Charles De Ketelaere is Van Der Brempt de enige die overblijft in de A-kern van de jongeren die in de zomer van 2019 doorstroomden. Ik had het in het begin moeilijk bij Club, het was aanpassen dat eerste jaar, maar ondertussen heb ik de knop al even omgedraaid. Van de U18 op één jaar doorstoten naar de eerste ploeg, ging heel snel, ik zat uiteindelijk maar een half jaar bij de beloften.”

Het verste dat de Belgische beloften ooit raakten op een EK was in 2007, toen het in Nederland strandde in de halve finales na 2-0 verlies tegen Servië. Zover is het nog lang niet, de jongens van Jacky Mathijssen proberen deze week een grote stap richting eindtoernooi te zetten.

Of het voor Van Der Brempt niet moeilijk is om bij de beloften in een ander systeem te spelen dan bij Club? “Ik voel me er goed bij. Hier ben ik wingback, bij Club sta ik hoger. Ik kan hier iets meer mijn defensieve kwaliteiten tonen, en me ook offensief blijven uitleven. Welke positie me het beste ligt? Die vraag laat ik liefst open. Rechtsvoor, wingback of rechtsachter, het maakt me niet uit.”

Met Meunier, Castagne, Saelemaekers en Foket is de concurrentie op zijn positie niet mals, maar daar ligt Van Der Brempt naar eigen zeggen niet wakker van. “Da’s net mooi. Ik hou van uitdagingen, het schrikt me niet af. Het geeft me alleen maar meer honger en drive om hard te blijven werken. En dan zien we wel wat er gebeurt.”

Antwerp-familie & Real-adept

Opvallend: de familie van Van Der Brempt is vooral Antwerp-gezind. Zorgt dat voor spanningen aan de eettafel? “Ik had vroeger ook wel sympathieën voor Antwerp, maar dat is nu niet meer aan de orde. Ik speel bij Club, daar ligt mijn focus. Maar het is wel iets speciaals, ja”, verduidelijkt Van Der Brempt, geboren in Antwerpen en in de jeugd uitkomend voor Schelle Sport, Beerschot, Rupel Boom, KV Mechelen en Club Brugge. Sinds jaar en dag is hij ook fan van Real Madrid, in het bijzonder van Cristiano Ronaldo. “Dat is gegroeid tijdens de periode dat Real het goed deed in de Champions League. Met natuurlijk Ronaldo die altijd scoorde. Dan word je automatisch fan. Of ik mezelf in eenzelfde rol zie? Niet per se. Ik denk dat ik om echt door te groeien het verst kan raken als rechtsback. En we moeten realistisch zijn, ik heb niet dezelfde kwaliteiten als Ronaldo.”

