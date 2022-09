“Ik heb maar één manier om dit onder woorden te brengen: ‘geld terug!’”: Jan Mulder ergert zich

Rode Duivels Nu ook helemaal officieel: de nieuwe witte uitshirts van de Duivels, waarmee ze zondag al Nederland bekampen

Nadat de Rode Duivels gisteren Wales klopten met het nieuwe ‘thuisshirt’ waarmee ze ook een gooi zullen doen naar de wereldtitel in Qatar, heeft de voetbalbond zopas ook het nieuwe ‘uitshirt’ op de wereld losgelaten. Er werd deze keer - zoals eerder aangekondigd - gekozen voor een wit exemplaar, waarop het woord ‘LOVE’ staat en ook het logo van Tomorrowland is afgebeeld. Komende zondag, in Nederland, zullen Kevin De Bruyne & co voor het eerst in de witte shirts te zien zijn.

23 september