"Ik bouw mijn ploeg niet rond De Bruyne”: het eerste interview met bondscoach Domenico Tedesco

KIJK. Bondscoach Domenico Tedesco weigert te focussen op leeftijd: “Messi won het WK ook op zijn 35ste”

Intussen iets meer dan een week geleden werd Domenico Tedesco officieel voorgesteld als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Hoewel zijn 37 lentes meteen een item waren, is leeftijd voor de Italiaanse Duitser absoluut geen maatstaf. Dat vertelt hij in een uitgebreid interview met HLN en VTM Nieuws. “Ik zal niet selecteren om te verrassen”, is hij duidelijk. “Ik hou ervan om spelers te ontwikkelen en het is fantastisch om met jonge spelers te werken, maar het draait om kwaliteit, hoe hongerig spelers zijn. Messi won het WK ook op zijn 35ste.”