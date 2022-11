“Ik ben bang dat ik niet op het veld sta als ik hier iets over zeg”: Jan Vertonghen over polemiek rond OneLove-band

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Natuurlijk stelde iemand hem de vraag in het MediaCenter. Wat hij vond over de hele discussie. De blik verstarde. Even bleven de lippen op mekaar. Maar een gedragsexpert hoef je niet te zijn om te weten wat Vertonghen denkt over het verbod van FIFA dat maandag de hele wereld beroerde. “We zouden onszelf straffen door een statement te maken”, bleef hij eerst op de vlakte. Om er aan toe te voegen. “Ik voel me niet comfortabel om er over te spreken. Dat zegt eigenlijk genoeg. Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik hier iets over zeg. Ik vind het een heel spijtige situatie. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. En ik hoop het nooit meer mee te maken. Het is niet fijn. Wij worden gecontroleerd… (Denkt na) Ik ben bang om er iets over te zeggen. We zijn hier uiteindelijk om te voetballen en als we dat niet kunnen doen door een statement te maken - waarin we het hebben over heel normale dingen -, als je nog niets eens ‘nee’ tegen racisme of discriminatie kan zeggen, dan... Weet je: ik wil morgen om 22 uur aan de aftrap staan. Dus daar wil ik het bij laten. En eigenlijk zeg ik daar genoeg mee.”

Jan met vrees. Voor straffen van de FIFA. Anno 2022.

143ste cap

Vertonghen is onze recordinternational. Straks pakt hij zijn 143ste cap. “Ik ben supertrots dat ik één interland mocht spelen. Dat probeer ik aan iedereen ook duidelijk te maken. En ik hoop om andere gasten te inspireren. Nu moeten we het hoogst mogelijke bereiken als team. Te beginnen tegen Canada. Voor het meest atypische WK uit de geschiedenis. In een gesprek met Gilles De Bilde begin september zei Vertonghen: “Door de geweldige beslissing van de FIFA - die timing is echt onbegrijpelijk en dramatisch -, zullen we geen normale voorbereiding kennen.” Woorden die hij vandaag herhaalde. “Het gaat hier (in Qatar, red.) allemaal heel snel. Dat is toch een verschil met vier jaar geleden. Toen was het een pak rustiger. Wij hebben eigenlijk nog geluk dat we een oefenmatch konden spelen. Andere landen konden dat niet. Dat mag niet de bedoeling zijn.”

Vertonghen zat er - zijn woorden over One Love buiten beschouwing gelaten - best ontspannen bij in het FIFA-mediacenter in Doha. Net iets meer dan een uur in de auto gezeten om de pers te woord te staan. Hoogstens ietwat vervelend, meer niet. Canada wordt zijn derde openingsmatch op een WK. In de twee voorgaande verging het Vertonghen niet zo goed. In 2014 begin hij een strafschopfout op Feghouli tegen Algerije. Vier jaar later ergerde hij zich rot tegen Panama, ging hij bij 0-0 in de fout waarna Courtois gelukkig redding bracht op een schot van Murillo. “Voor zo’n eerste wedstrijd op een groot toernooi is er altijd iets meer spanning. Het is een ander soort druk. Ik herinner me nog dat het zowel in 2014 als in 2018 niet zo heel soepel ging tegen Algerije en Panama. We kwamen twee keer laat op gang, hé. Maar dat is iets wat je wel bij meerdere teams terugziet. Misschien nu nog meer omdat de voorbereidingsperiode zo kort is. (grijnst) Het is echt een ander soort spanning, hoor. Hopelijk zien we daar tegen Canada niet te veel van terug.”

Yoga

Vertonghen onderschat de Noord-Amerikanen alvast niet. “Ze zijn jong, hebben snelheid.” Twee factoren die onze verdediging niet hebben. “We moeten bovendien oppassen voor hun snelle omschakelingsmomenten. Maar ik heb vertrouwen in onze groep.” Gisteren deelde hij een foto waarop hij aan het mediteren was. Hoofd op de grond, benen op de zetel, de ogen gesloten. Het terras op de achtergrond, uitzicht op het water. Een Yoga-sessie in het Salwa-resort.

Yoga betekent: samenvoegen, verbinden en verenigen. Alles wat de recordinternational al jaren probeert te doen bij de nationale ploeg. Vertonghen maakte indruk tijdens zijn persconferentie. Hij had gelijk. Zijn lichaamstaal verraadde alles, hij moest niet heel veel zeggen. Morgenavond zal het opnieuw Jan zonder vrees zijn. Of Sterke Jan, zo u wil.

