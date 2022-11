“Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik hier iets over zeg”: Jan Vertonghen over polemiek rond OneLove-band

Jan Vertonghen werd op zijn persconferentie gevraagd naar een reactie over de OneLove-band. “Als je nu een statement maakt om die armband te dragen, straffen we meer onszelf. Langs de andere kant ben ik jammer genoeg bang om dingen te zeggen. Ik voel me helemaal niet comfortabel om hierover te spreken. Dat zegt eigenlijk al genoeg.”

“Ik ben bang dat ik morgen niet op het veld sta als ik hier iets over zeg. Dat is een spijtige situatie die ik nooit heb meegemaakt en hopelijk niet meer zal meemaken. Dat is helemaal niet fijn. Ik ben bang om hier iets over te zeggen. We zijn hier om te voetballen en als we dat niet kunnen doen door een statement te maken. Als je nog niets eens ‘nee’ tegen racisme of discriminatie kan zeggen... Ik ga er niets over zeggen, want ik wil om 22 uur (20 uur Belgische tijd, red.) aan de aftrap staan.”