IJskonijn Leander Dendoncker over het vervangen van Witsel, tactiek van Martínez en kritiek: “Ik lees wat er geschreven wordt, maar dat laat me koud”

Rode DuivelsHij voelt geen druk en de kritiek van buitenaf? “Die laat me koud.” Leander Dendoncker (26) being Leander Dendoncker - cold as ice. “Axel is Axel, ik ben ik.”

Leander, je bent Rode Duivel sinds 2015. Hoe kijk je terug op jouw evolutie? We hebben de indruk dat jouw interlandcarrière pas het laatste jaar in een stroomversnelling gekomen is?

“Goh, het is normaal dat je niet meteen titularis bent bij de nationale ploeg en dat anderen hoger in de hiërarchie staan. Het was nog met Marc Wilmots als bondscoach, ik speelde nog bij Anderlecht. Andere spelers voetbalden toen al in het buitenland op een topniveau. De situatie is helemaal anders op dit moment. Je mag ook niet vergeten dat deze ploeg gewoon goed was. (Buigt zich voorover) En nog steeds is.”

Kijk je er naar uit om het EK te beginnen als titularis?

“Natuurlijk. Maar - en ik weet dat het cliché klinkt - het is de trainer die beslist. Ik moet laten zien dat ik een basisplaats waard ben.”

Roberto Martínez zei dat hij hoopt dat Axel Witsel klaar is voor de derde groepswedstrijd. Heeft hij daar met jou over gesproken?

“Niet speciaal, neen. De trainer bekijkt het wedstrijd per wedstrijd, hij kijkt niet verder vooruit. Hij sprak me een paar keer aan om bepaalde richtlijnen te geven. Het is toch normaal dat hij zo over Axel spreekt? Hij heeft meer dan zijn waarde bewezen voor de nationale ploeg. Het feit dat ik nu meer speel, is een mooie blijk van vertrouwen.”

Quote Een perfecte zes is iemand die het spel goed leest en rustig is aan de bal. Wat Witsel zo goed doet, is de verbinding zijn tussen de verdedi­ging en de aanval

Het stoort jou dus niet dat de bondscoach hoopt dat Witsel snel fit is?

(Droog) “Zeker niet.”

Voel je eigenlijk druk nu je in principe aan het toernooi begint?

“Niet per se. Ik ben er niet de persoon naar om veel druk te voelen. Dat zit niet in mijn karakter.”

Veel internationale waarnemers hechten steeds meer belang aan de rol van de middenvelders. Ga je daar mee akkoord?

“Toch wel. Kijk naar Frankrijk. Het is nooit heel spectaculair, maar ze gaan uit van een sterke verdediging en een stevig middenveld. Kanté speelt bij hen bijvoorbeeld een grote rol.”

Om terug te keren naar Witsel. Vraag je soms advies aan hem?

“Specifiek aan hem? Neen. Kijk: Axel is Axel, ik ben ik. We zijn verschillend, ook al spelen we op dezelfde positie.”

Past de coach zijn tactiek aan als hij met jou speelt en niet met Axel?

(Opnieuw droog) “Dat moet je aan de coach vragen.”

Volledig scherm Dendoncker op training tussen Benteke en Hazard. © BELGA

Lees jij eigenlijk wat er geschreven wordt? De kritiek die er soms is en het feit dat het meestal over Witsel gaat. Of ben je iemand die iedereen laat praten en dat naast zich neerlegt?

(Grijnst) “Zoiets, ja. Lees ik het? Je kan bijna niet anders, hé. Ik lees het nieuws en er wordt nu eenmaal veel geschreven over de Rode Duivels. Lees ik het allemaal? Neen. Ik probeer er in de mate van het mogelijke van weg te blijven.”

Maar kan het die kritiek extra motivatie voor jou zijn?

“Eerlijk gezegd laat het me eerder koud. Bovendien: het gaat toch ook over de afwezigheid van Kevin (De Bruyne, red.) en Eden (Hazard, red.)?”

Je zei na de oefenmatch tegen Kroatië dat Witsel de perfecte ‘zes’ is. Wat is dat voor jou, een perfecte ‘zes’?

“Iemand die het spel goed leest en rustig is aan de bal. Wat Axel zo goed doet, is de verbinding zijn tussen de verdediging en de aanval.”

Wat moet jij nog verbeteren aan je spel om de perfecte zes te worden? Of hoe ver ben je nog van dat niveau verwijderd?

“Daar ga ik niet op antwoorden. Wij zijn verschillende spelers.”

Zondag speelde je in een iets andere rol tegen Kroatië - meer als lopende speler.

(Knikt) “De trainer vroeg me om in balverlies druk te zetten op de linksachter waardoor ik vaak hoger op het veld stond. Het was een goede, collectieve prestatie.”

Quote Ik speel het liefst op het middenveld. In de verdedi­ging ben ik meer een depanneur

We zijn nu een paar dagen voor het EK. Wat vind jij de kracht van deze ploeg?

“We zijn een diverse groep met veel kwaliteiten. En we hebben enorm veel goesting om te winnen. Op training, in een oefenmatch, op een toernooi. Elke keer opnieuw.”

Is die goesting veranderd sinds drie jaar geleden?

“Die is eigenlijk nog groter geworden.”

Romelu Lukaku vindt dat jullie sterker zijn dan op het WK in Rusland. Ben je het daar mee eens?

“Ik denk wel dat hij gelijk heeft. De vorm van de spelers is goed, we hebben meer ervaring. Dit is het moment voor ons om iets te winnen. Zoals de mensen het zeggen: het is nu of nooit.”

Hoe blij ben je nu dat je dat WK hebt meegemaakt? Zie je het als een pluspunt dat je in de kern zat?

“Toch wel. Ik speelde slechts één wedstrijd en die deed er eigenlijk niet toe (de laatste groepswedstrijd tegen Engeland, red.). Maar je ervaart wel het gevoel van een groot toernooi. Het is iets belangrijks, met veel ‘standing’. Het is zeker een voordeel om te zien hoe het er aan toegaat.”

Volledig scherm © BELGA

Wat neem je daar dan uit mee?

“Wel, op zo’n toernooi komt het aan op de details. We hebben het toen tegen Frankrijk gezien. Één stilstaande fase heeft die halve finale beslist.”

Je traint en speelt hier nog altijd tussen de wereldsterren. Wat is jouw status binnen deze groep?

“Wereldsterren of niet, ze zijn in het dagelijkse leven wel ‘down to earth’, hoor. En mijn status is dezelfde als die van de andere internationals. Jullie weten intussen wel dat we allemaal hetzelfde objectief hebben: prijzen winnen.”

Voor eens en voor altijd, Leander. Zie je jezelf als verdediger of middenvelder?

“Ik speel het liefst op het middenveld. In de verdediging ben ik meer een depanneur.”

Nog een laatste vraag. Als jij op het veld staat, hebben de Rode Duivels nog niet verloren. Moeten we niet gewoon hopen dat je elke wedstrijd speelt?

(Lacht hartelijk) “Dat zou mooi zijn. Maar ik denk aan het collectief, ik hoop dat we zo ver mogelijk geraken.”

Volledig scherm © Photo News