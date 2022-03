Ierse nationale ploeg viert 100-jarig jubileum tegen Rode Duivels, maar het is er eentje in mineur

Rode DuivelsZonder sterren in eigen team én bij Rode Duivels . De Ierse nationale ploeg viert haar jubileum, maar het is er eentje in mineur. “De fans zijn ontgoocheld. Ze hadden zich verlekkerd op een duel met de grote vedetten van het nummer één op de ranking.”

Van Engeland kregen ze een njet in Dublin, Italië was gewettigd afwezig door hun barragewedstijd tegen Noord-Macedonië. En dus klopte de FAI (The Football Association of Ireland) aan bij de Rode Duivels om hun honderdjarig bestaan dit weekend extra cachet te geven. Groot was de verbazing in Dublin toen bleek dat de Rode Duivels zonder Courtois, De Bruyne, Lukaku, Witsel en Hazard naar de gala-avond zouden komen. “De 50.000 tickets vlogen de deur uit”, vertelt Iers voetbaljournalist Paul Lennon. “Het Avivastadion in Dublin is daarmee sinds heel lang nog eens volledig uitverkocht. Dus hier heerst wel een zekere ontgoocheling bij de fans die zich verlekkerd hadden op een duel met de grote sterren van het nummer één op de Fifa ranking. Maar de verwachting is dat dit nog steeds een zeer competitieve Belgische ploeg zal zijn met jongens die vechten voor hun plaats in de WK-selectie voor Qatar.”

Quote Morgen dag op dag één jaar geleden beleefden de Ieren hun absoluut dieptepunt, een 0-1-nederlaag tegen voetbal­dwerg Luxemburg.

Sterrenkijken kunnen de Ierse fans enkel bij de tegenstanders. Binnen de eigen ploeg is er al jarenlang niemand meer die er écht bovenuit springt. Rechtsback Séamus Coleman is de grote man, hij is de kapitein van Everton. Robbie Keane zwaaide af na het EK 2016 in Frankrijk, waar de Ieren in de groep van de Rode Duivels zaten. Het voetbalpensioen van hun grote vedette was het begin van intussen zes magere jaren. Euro 2016 was het laatste grote toernooi waarvoor Ierland zich wist te plaatsen. Het laatste Wereldkampioenschap voor ‘The Boys in Green’ dateert van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Morgen is het exact één jaar geleden dat het Ierse voetbal z’n absolute dieptepunt bereikte, een 0-1 nederlaag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen voetbaldwerg Luxemburg. Wales (20) en Schotland (40) zijn Ierland (49) de laatste jaren voorbij gespurt op de Fifa Ranking en zelfs Noord-Ierland (54) komt intussen stevig opzetten. In tegenstelling tot rugby, waar Ierland in de Six Nations de ‘Triple Crown’ veroverde door zowel Wales, Schotland als Engeland te kloppen, is het in het voetbal wachten op succesjes.

Volledig scherm In 2016 speelden Ierland en België een laatste keer tegen mekaar op het EK 2016 in Frankrijk. Vermaelen en Alderweireld nemen hier Shane Long in de tang. © EPA

“Sinds september 2020 is Stephen Kenny bondscoach van Ierland”, gaat Lennon verder. “Hij werd aangesteld vlak voor de EK-barrage tegen Slovakije die we met de strafschoppen verloren. Kenny is een gerespecteerde coach in Ierland. Als manager van Dundalk pakte hij acht prijzen in zes seizoenen en ook als coach van de Ierse U21 deed hij het goed. Maar het is in mijn opinie niet de bondscoach die Ierland op dit moment nodig heeft. Hij heeft het idee opgevat dat Ierland vanuit balbezit en met mooie combinaties wedstrijden moet winnen. Maar wij zijn Manchester City of Barcelona niet. Onze sterkte is onze defensie, die moet niet onder doen voor Wales of Schotland. En met Josh Cullen van Anderlecht hebben we ook een uitstekende verdedigende middenvelder. Maar aanvallend hebben we gewoonweg niet genoeg talent. Mooi voetbal primeert op resultaten, zo lijkt het wel. En daar ben ik het niet mee eens. Internationaal voetbal draait om matchen winnen, niet om schoonheidsprijzen.”

Ex-international, Niall Quinn bekijkt het vanuit een ander perspectief. “Ik ben juist trots op Kenny dat hij de uitdaging durft aan te gaan om een nieuwe, attractievere manier van voetballen te introduceren”, zegt de 96-voudige Iers international. “Daar is moed voor nodig en vooral veel tijd, hij moet de tijd krijgen om jonge jongens te introduceren en daar is hij mee bezig. Door ons aan te passen aan het moderne voetbal zullen we ook veel meer jonge spelertjes weer aan het voetballen krijgen.”

Het contract van Kenny werd intussen ook verlengd en met draws tegen Servië en Portugal is er licht aan het einde van de tunnel voor de Ieren. “Het feit dat er alsmaar meer jonge Ierse talenten de stap naar het Europese vasteland zetten stemt mij wel positief", vervolgt Lennon. “Een neveneffect van de Brexit. Ierse spelers mogen pas vanaf hun 18de de overstap naar Engeland maken, vroeger was dat vanaf 16. Makelaars spelen daar handig op in en hebben de laatste tijd heel wat jonge spelers bij clubs zoals Inter, AC Milan en Udinese geplaatst. Op termijn denk ik dat dat een goede stap is voor het Ierse voetbal.” Benieuwd of ze vandaag tegen Rode Duivels een nieuwe stap in de juiste richting kunnen zetten.

Volledig scherm Stephen Kenny. © AP