Ierse fans zijn handbal van Henry nog niet vergeten, assistent Rode Duivels krijgt fluitconcert om de oren

Henry en Ierland, they go way back. De Fransman dompelde de hele Ierse natie immers in diepe rouw in het najaar van 2009. Ierland gaf toen Frankrijk partij in de Europese barrages om een ticket voor het WK voetbal in Zuid-Afrika. Omdat de Ieren zich kranig verweerden in de terugmatch moesten verlengingen beslissen over een WK-deelname. En net toen ontbond Henry zijn duivels.