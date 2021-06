HOOGTEPUNTEN. Hazard scoort voor Duivels, Mignolet bij vierde poging geklopt

Rode Duivels Goldman Sachs voorspelt dat België EK wint

6:30 Voorafgaand aan elk WK of EK publiceert de internationale investeringsbank Goldman Sachs wie volgens hun berekeningen de grootste kanshebber op de eindoverwinning is. Ook voor het komende EK heeft het statistische model van Goldman Sachs een simulatie gemaakt, en daaruit komt België naar voor als grootste kandidaat op de eindzege. De Rode Duivels zouden op 11 juli in de finale Italië kloppen. In de halve finales zouden Portugal en Spanje sneuvelen. Kleine kanttekening: Goldman Sachs zat er de vorige keren telkens naast...