HOOGTEPUNTEN. Grieken laten openingsgoal liggen, Thorgan Hazard niet

Rode Duivels Griekse bondscoach Van ‘t Schip verwacht mooi duel met Rode Duivels: “Jammer dat De Bruyne er niet is”

2 juni John van ‘t Schip, de Nederlandse bondscoach van Griekenland, had op zijn persconferentie, één dag voor de vriendschappelijke interland van de Grieken in het Koning Boudewijnstadion, veel respect voor de Rode Duivels. “Het is jammer dat een topspeler als Kevin De Bruyne er morgen niet bij is”, liet hij noteren.