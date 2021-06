Hoog bezoek in Tubeke: koning Filip bezoekt Duivels en krijgt gepersonaliseerd truitje mee naar huis

Rode Duivels Mertens ziet ook Frankrijk en Engeland als grote favorieten: “Of het nu of nooit is voor ons? Dat denk ik niet”

18:23 Dries Mertens ziet net als Jan Vertonghen twee topfavorieten om het EK te winnen: “Frankrijk in de eerste plaats, gevolgd door Engeland.” En de Rode Duivels? “Het is een nadeel dat we uitwedstrijden spelen, maar we zijn natuurlijk ook heel sterk.”